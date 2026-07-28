A Osona neixen cada vegada menys nadons

Cada vegada neixen menys nadons a la comarca d'Osona, mentre que al conjunt de Catalunya la dinàmica de descens des del 2008 es frena i augmenta un 0,8%. Són algunes de les dades provisionals del 2025 que s'extreuen d'un informe publicat per lIinstitut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que revelen que al país van néixer un total de 54.249 nadons vius -28.019 nens i 26.230 nenes-. Al mateix temps, a Catalunya, la taxa bruta de natalitat es manté igual que el 2024 amb 6,7 nascuts vius per cada 1.000 habitants, i les dones en edat fèrtil -dels 15 als 49 anys- augmenten un 0,5% al conjunt del país.
Pel que fa al nombre de fills per dona, la xifra és d'1,8 fills l'any 2025. La mitjana d'edat en la qual es tenen criatures a Catalunya és als 32,8 anys, mentre que la mitjana catalana en referència al primer fill se situa a l'edat de 31,8 anys.
Altres dades a escala de país que s'extreuen de l'informe de l'Idescat són que un 48,5% dels nadons nascuts l'any passat són de mares nascudes a Catalunya; el 46,3% són de mares nascudes a l'estranger; i un 5,2% dels nadons de mares nascudes a la resta de l'Estat espanyol.
Els naixements a Osona van a la baixa
El nombre de nadons nascuts vius a Osona durant el 2025 va disminuir (-95), una tendència similar al conjunt de les comarques centrals -Osona, Lluçanès, Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès i Anoia-, on el creixement percentual de naixements cau un 5%. La taxa bruta de natalitat a la demarcació se situa al 6,5%. En el cas d'Osona, aquest indicador és del 6,8%: l'any 2025 van néixer 1.132 nadons vius a la comarca.
Pel que fa al Lluçanès, la taxa bruta de natalitat se situa al 5,2% i hi van néixer un total de 30 criatures vives. Pel que fa a aquesta darrera comarca, cal destacar que el tant per cent de nadons nascuts de mares estrangeres és un dels més baixos del país (només el 10%): dels 30 infants que hi van néixer, 27 són de mares de nacionalitat espanyola. En el cas d'Osona, dels 1.132 nadons nascuts el 2025, 425 són de mares de nacionalitat estrangera.
Si observem el cas concret de Vic -el municipi amb més densitat de població de la comarca amb més de 50.000 habitants-, hi van néixer 389 infants, dels quals 205 són de mares de nacionalitat espanyola i 184 de mares de nacionalitat estrangera.
Finalment, com a curiositat, els noms més posats a les comarques centrals són Nil pels nens i Júlia per les nenes.