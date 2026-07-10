Vic inicia la nova temporada d’«A flor de pell» a les Adoberies per posar en relleu l’herència dels pellaires

Les Adoberies de Vic tornen a transformar-se en l'escenari d’A flor de pell, una proposta escènica immersiva que obre la porta a explorar la història d’un espai patrimonial singular i a entendre de prop una feina que va marcar la ciutat: la dels pellaires. L’activitat vol difondre la memòria de les Adoberies i destacar el paper d’un sector que ha deixat una empremta profunda en l’evolució social i econòmica de la capital d'Osona. Durant generacions, el municipi es va consolidar com a punt central de la indústria de la pell, assolint, al segle XX, ressò internacional dins del sector.
Després d’una primera edició amb resposta positiva, la iniciativa arriba a la segona temporada. L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Vic referma la seva aposta per aquest projecte cultural, confiant novament en la companyia CorCia Teatre, amb la direcció de Joan Roura. S’hi busca transmetre el passat i la diversitat d’oficis locals amb una posada en escena que parteix de la recerca i s’ajusta als fets coneguts.
La iniciativa s’inscriu en el procés de recuperació i reactivació de les Adoberies de Vic, que van reobrir l’abril del 2024 gràcies a un projecte de rehabilitació. Aquesta intervenció ha permès que l’espai ocupi un paper estratègic al futur Eix Cultural de Vic, pensat per cohesionar activitats culturals i socials a l’entorn del riu i per reforçar la vitalitat del barri de les Adoberies.
Per preservar l’exactitud històrica, el director Joan Roura i els membres de CorCia Teatre -Jordi Arqués, Anna Busanya, Xevi Font, Laia Monforte- han dut a terme una tasca de recerca documental i anàlisi de fonts. El resultat: una recreació acurada de la rutina en una adoberia i la recuperació de les experiències de qui va exercir aquest ofici al llarg del temps.
L’obra es podrà veure divendres i dissabtes, entre el 17 de juliol i el 8 d’agost de 2026 en dues sessions, a les 19:00 i a les 21:00 hores. La proposta posa al centre la veu de les dones i els homes que han treballat la pell a Vic al llarg dels segles. CorCia Teatre interpreta l’existència quotidiana de persones anònimes i aprofundeix en la dimensió humana de la història, partint del que passa dins i fora dels tallers, mostrant l’essència dels oficis. Això permet fer memòria de moltes vides discretes que van empènyer el progrés industrial local.
La companyia CorCia Teatre lidera la producció d’A flor de pell, que compta amb el suport institucional de l’Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona. S’hi sumen agraïments a Josep Casanovas, la família Martí, Joan Font i Roser Pla, Toti Toronell, Marc Barnolas, Martí Blanich Pont i Etcètera Teatre per la seva col·laboració.
L’espectacle immersiu permet als assistents experimentar directament el patrimoni i la història de les Adoberies, consolidant-se com una iniciativa cultural de referència a la ciutat i reforçant la voluntat de preservar la memòria col·lectiva i de donar impuls al barri.