Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 10, 11 i 12 de juliol

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 10, 11 i 12 de juliol a les nostres comarques.
Vic: Festa Major 2026
Del 27 de juny al 12 de juliol se celebra la Festa Major de Vic 2026. La rauxa i la disbauxa s'instal·len a la ciutat, on s'ha preparat un programa amb més de 100 actes i activitats per a tots els públics i farcides de tradició i cultura popular. Després del dia gran de la Diada de Sant Miquel dels Sants, aquest serà el darrer cap de setmana de la festivitat i, cal tenir en compte que l'Ajuntament de Vic ha decidit suspendre tots els actes amb pirotècnica per l'alt risc d'incendi. D'aquesta manera, no hi haurà ni el castell de focs ni el correfoc infantil ni el correfoc de Festa Major. Amb tot, la resta de propostes tiren endavant i encara queden tres dies per acabar de gaudir de la Festa Major de Vic.
- Què? Festa Major de Vic
- Quan? Del 27 de juny al 12 de juliol
- On? Vic
Vic: De Portes Endins 2026
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Sant Julià de Vilatorta: Estiu Set Fonts
Els divendres de juliol al vespre, el Parc de les Set Fonts de Sant Julià de Vilatorta acull música en directe perquè corri l'aire amb el cicle Estiu Set Fonts. Aquest divendres 10 de juliol serà el torn de Panxolina, que arriben al poble amb el seu repertori festiu de cançó de taverna, amb ritme, humor i molta complicitat amb el públic.
- Què? Estiu Set Fonts
- Quan? Divendres de juliol
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Vinyoles: Festa Major 2026
Del 10 al 13 de juliol és la Festa Major de Vinyoles i, per celebrar-ho, s'ha articulat un programa d'actes i activitats per a tots els públics, amb propostes com tallers, música en directe o trobades populars.
- Què? Festa Major 2016
- Quan? Del 10 al 13 de juliol
- On? Vinyoles
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Roda de Ter: Rodafolk 2026
El cap de setmana de l'11 i 12 de juliol té lloc, a Roda de Ter, el Rodafolk, festival de música tradicional que omple el municipi de concerts, ball i activitats per a tots els públics. La programació d'enguany inclou el concert de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la Cobla Reus Jove i Marcel Caselles o un taller-ballada amb Banduolers i un ball folk amb La Coixinera.
Sant Julià de Vilatorta: 24 hores de futbol sala
Un any més arriben les ja mítiques 24 hores de futbol sala de Sant Julià de Vilatorta. Durant els dies 11 i 12 de juliol, el pavelló municipal acollirà partits continuats i molt d'ambient.
- Què? 24 hores de futbol sala
- Quan? 11 i 12 de juliol
- On? Sant Julià de Vilatorta
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Viladrau: 76è Aplec de Matagalls
L'Aplec de Matagalls es realitza cada 2n diumenge de juliol -aquest 2026, el 12 de juliol- i, anualment, es construeix o s'arranja una font al Montseny dedicada a personatges o efemèrides de Catalunya. Enguany se celebra la 76a edició de la trobada, i durant tots aquests anys, s'han construït o arranjat 62 fonts.
- Què? 76è Aplec de Matagalls
- Quan? 12 de juliol
- On? Viladrau
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Muntanyola: Festival Clec
Música, humor i espectacles i activitats per a tots els públics és la combinació que ofereix el Festival Clec de Muntanyola, que se celebra els dies 10 i 11 de juliol a l'esplanada de l'església del municipi. Pel que fa als concerts, la 6a edició serà escenari de l'actuació en directe d'Alosa, Sicuta, Ambauka o Remei de Ca la Fresca.
- Què? Festival Clec
- Quan? 10 i 11 de juliol
- On? Muntanyola
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Sant Hipòlit de Voltregà: Artot
De l'1 al 17 de juliol, Sant Hipòlit de Voltregà celebra l'Artot, un festival d'arts escèniques que omple carrers, places i espais naturals del municipi amb teatre, música, dansa, circ i gastronomia
- Què? Artot
- Quan? De l'1 al 17 de juliol
- On? Sant Hipòlit de Voltregà
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Osona: Festes de Sant Antoni Abat
Osona ja ha encetat la temporada dels Tonis i, durant els pròxims mesos, se celebrarà la Festa de Sant Antoni Abat arreu del territori. Es tracta d'una festa tradicional fortament arrelada a casa nostra, on els protagonistes són els carruatges i els cavalls de tota mena. Aquest diumenge 19 d'abril és el torn dels Tonis de Tona. Consulta el calendari de la temporada de Tonis a Osona i el Lluçanès: