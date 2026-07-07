Els actes imprescindibles de la darrera setmana de la Festa Major de Vic

Alegria, que és Festa Major!!! Fins al pròxim 12 de juliol, Vic celebra les Festes de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat. La festivitat ha comptat amb més d'un centenar de propostes farcides de tradició i cultura popular, i per a la darrera setmana de la celebració en destaquen actes com la Conferència Balmesiana, el 100è Concurs de Colles Sardanistes, el correfoc infantil o el castell de focs.
A continuació, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats i els actes imprescindibles per a la darrera setmana de la Festa Major de Vic.
1. Conferència Balmesiana
La Conferència Balmesiana és un dels actes amb més tradició de la Festa Major de Vic. Ret homenatge al filòsof i teòleg vigatà Jaume Balmes amb l'objectiu de recordar la seva aportació a la cultura catalana. Enguany, la conferència es titula Balmes i les coses noves, i anirà a càrrec del periodista i adjunt al director de La Vanguardia, Enric Juliana.
- Què? Conferència Balmesiana
- Quan? Dijous 9 de juliol
- On? Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic
2. Correfoc Infantil
A Vic, els més menuts també tenen la seva pròpia Festa Major, farcida d'actes de cultura popular i activitats de tota mena. Entre les propostes hi trobem el Correfoc Infantil, una cercavila de foc adaptada perquè els més petits puguin gaudir del tradicional espectacle de bèsties i diables amb seguretat. Hi participa la Colla Infantil de les Fúries d'Ausa (Fúries Canalla) i la Colla de Diables de Torrelles de Llobregat, i l'organitza l'Associació Cultural Sagals d'Osona.
- Què? Correfoc Infantil
- Quan? Dissabte 11 de juliol
- On? Rambla del Bisbat, Vic
3. 100è Concurs de Colles Sardanistes
Aquest 2026, Vic celebra 100 edicions del Concurs de Colles Sardanistes, un dels més emblemàtics del país. S'ha convertit en un dels esdeveniments sardanistes de competició més rellevants de Catalunya i un dels actes més antics i arrelats de la Festa Major de Vic. L'acte central de la commemoració dels 100 anys serà dissabte 11 de juliol, una jornada que inclourà una rebuda especial a les colles participants amb presència dels elements relacionats amb la cultura popular de la ciutat. El moment culminant serà quan 100 exdansaries de colles vigatanes ballaran una sardana conjunta formant 10 anelles. Durant la vetllada, a més del concurs, també s'estrenarà una sardana commemorativa del compositor Marc Timón.
- Què? Concurs de Colles Sardanistes
- Quan? Dissabte 11 de juliol
- On? Plaça Major de Vic
4. Jornada castellera
Un dels clàssics de la Festa Major de Vic és la tradicional jornada Castellera en honor a Sant Miquel dels Sants. L'acte té lloc a la plaça Major de la ciutat, enguany, el diumenge 12 de juliol -darrer dia de la festivitat- i hi participaran les colles Marrecs de Salt, Castellers Vila de Gràcia i Sagals d'Osona.
- Què? Jornada Castellera
- Quan? Diumenge 12 de juliol
- On? Plaça Major de Vic
5. Castell de focs i Contracrida
La Festa Major de Vic posa punt final a la celebració amb el tradicional Castell de focs, a partir de les 22:15 hores del diumenge 12 de juliol al Sucre. A continuació, per acabar de rematar la festivitat i acomiadar-la fins a l'any vinent, té lloc la Contracrida a la plaça Gaudí, aquest 2026 amb Etcètera Teatre. Es tracta d'una proposta humorística i satírica amb to polític i social a nivell local que repassa els fets més destacats de l'any a la ciutat.
- Què? Castell de focs
- Quan? Diumenge 12 de juliol
- On? El Sucre
- Què? Contracrida
- Quan? Diumenge 12 de juliol (després del Castell de focs)
- On? Plaça Gaudí