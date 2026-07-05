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Les millors imatges de la diada de Sant Miquel dels Sants de Vic

Cultura i Mitjans

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 16:54
Actualitzat el 05 de juliol de 2026 a les 17:03

Aquest diumenge 5 de juliol, els carrers del casc antic han quedat impregnats del perfum de l'espígol, un dels elements centrals de la diada de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat.

Vigatans i vigatanes han matinat per a celebrar una jornada que ha arrencat de bon matí amb la Despertada musical, i ha continuat amb la baixada del seguici de Festa Major cap a la Catedral de Sant Pere, on ha tingut lloc l'ofici solemne en honor al sant. Posteriorment, a la plaça de la Catedral, s'han desplegat les tradicionals danses populars vigatanes. Un dia farcit d'història, cultura popular i, sobretot, d'orgull i identitat vigatana.

  • Festa Major de Vic 2026: el president del Parlament, Josep Rull, a la diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, l'alcalde de Vic, Albert Castells, i regidors i regidores de l'Ajuntament de Vic a la diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants.
Oriol Clavera
  • Festa Major de Vic 2026: diada de Sant Miquel dels Sants. -
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