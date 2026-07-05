Les millors imatges de la diada de Sant Miquel dels Sants de Vic

Aquest diumenge 5 de juliol, els carrers del casc antic han quedat impregnats del perfum de l'espígol, un dels elements centrals de la diada de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat.
Vigatans i vigatanes han matinat per a celebrar una jornada que ha arrencat de bon matí amb la Despertada musical, i ha continuat amb la baixada del seguici de Festa Major cap a la Catedral de Sant Pere, on ha tingut lloc l'ofici solemne en honor al sant. Posteriorment, a la plaça de la Catedral, s'han desplegat les tradicionals danses populars vigatanes. Un dia farcit d'història, cultura popular i, sobretot, d'orgull i identitat vigatana.