Solemne, alegre i calorosa diada de Sant Miquel dels Sants a Vic

Dolç despertar de perfum d'espígol amb dosis altes de tradició, cultura popular i orgull vigatà. Així ha sortit el sol aquest diumenge 5 de juliol a Vic, dia gran de la capital d'Osona, que celebra una nova diada de Sant Miquel dels Sants, patró de la ciutat. Vigatans i vigatanes han matinat per omplir els carrers de la localitat d'alegria i xerinola, vestits i vestides amb les millors gales per celebrar una jornada de Festa Major farcida de solemnitat.
La despertada musical i el repic de campanes han donat el tret de sortida a la festivitat al carrer, mentre que la Sala de Plens de l'Ajuntament ha estat escenari de la tradicional llegida del vers de l'espígol, enguany a càrrec de Carme Casas.
Qui no ha volgut perdre's la celebració ha estat el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, convidat d'honor d'enguany, que ha encapçalat la comitiva juntament amb l'alcalde de Vic, Albert Castells.
Puntual, a les 10:15 hores el seguici -incorporat al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya- ha sortit de les portes del consistori encapçalat pel carretó d'espígol, seguit de les diferents comparses, el bestiari, els Caps de Llúpia, els gegants de la ciutat -que han estat declarats bé cultural d'interès local per protegir i reivindicar la imatgeria festiva de la capital d'Osona-, així com diferents entitats, entre les quals els Sagals d'Osona o el Grup Sardanista Riallera.
D'aquesta manera, el tradicional seguici de Festa Major ha baixat el carrer Sant Miquel -on s'ha afegit a la comitiva la imatgeria del sant i les relíquies-, fins a la Catedral de Sant Pere, a on s'ha donat pas a l'ofici solemne en honor a Sant Miquel. A l'interior del conjunt catedralici és on ha tingut lloc un dels moments més esperats de la celebració: el Ball de l'Àliga.
A fora, a la plaça de la Catedral, el sol i la calor eren protagonistes de l'espera. Pocs minuts abans de les 13:00 hores del migdia, les autoritats ja han sortit del temple i han pres les seves localitats. L'arrencada dels tradicionals balls populars vigatans al centre de l'emplaçament ha començat amb Els Segadors i crits d'"independència", per donar pas a la Ballada del Grup Sardanista Riallera, el Ball del Bou, de la Mulassa, dels Cavalls Cotoners, del Lleó i de l'Àliga, així com la Dansa vigatana de l'espígol, el Ball dels Gegants de Vic, els Gegants pubills i els Gegants petits.
La diada de Sant Miquel dels Sants és la demostració que la tradició, la identitat i la cultura popular vigatana -i catalana- continua més viva que mai. Petits i grans gaudeixen i participen d'una jornada plena d'alegria, un dia gran que aplega famílies senceres que, generació rere generació, viuen la festivitat des de l'orgull -i l'estima- de ser vigatà.