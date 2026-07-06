Vic espera el Tour amb la ciutat plena d'estelades

Tot a punt a Vic pel pas del Tour de França 2026. La ciutat s'ha despertat plena d'estelades a les principals vies per on passarà la competició ciclista més important del món. Des de primera hora del matí, els aficionats passegen per la capital d'Osona, en el que defineixen com "un dia històric" pel municipi.
Aquest dilluns 6 de juliol també és dia festiu a la ciutat, que està de Festa Major. Un fet que, possiblement, farà més amables les restriccions de mobilitat derivades del pas de la cursa, que entrarà a la ciutat per la carretera de Santa Eugènia de Berga, continuarà pel carrer Montserrat, la rambla del Passeig, la rambla del Carme, el carrer Verdaguer, el carrer Morgades, la ronda Camprodon, la carretera de Manlleu i, finalment, l'etapa marxarà de la ciutat direcció a la capital del Ter per la B-522.
A mesura que avança el matí, la ciutat de Vic es va omplint de centenars de persones. La caravana publicitària del Tour ha desbocat l’eufòria al seu pas pel municipi. Mentre els aficionats esperen l’arribada dels ciclistes, l’alcalde de Vic, Albert Castells, subratlla la importància del pas de la cursa pel municipi: “És un dia històric i un orgull ser aparador mundial del Tour de França”.
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