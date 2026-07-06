El Consell de la República desplega «l'estelada més gran del món»

El pas del Tour de França per Catalunya ha revifat el moviment independentista civil. Aquest dilluns, a Balenyà, al pas de la competició ciclista, el Consell de la República ha desplegat una "estelada gegant" de 2.800 metres quadrats, "la més gran del món", per fer palès de les seves reivindicacions. La instal·lació de la bandera s'ha fet en un camp situat al costat de la carretera C-1413b, via per la qual transcorre la competició ciclista, amb l'objectiu de mostrar als milions d'espectadors del Tour "la identitat nacional de Catalunya i la voluntat del poble català d'esdevenir un estat independent".
El president del Consell, Jordi Domingo, ha destacat la necessitat d'utilitzar l’oportunitat que suposa el pas de la competició per 69 municipis dels Països Catalans per a mostrar al món les senyes d’identitat de la nació catalana: "Cal que, mentre el Tour circuli pels Països Catalans, es vegin a tot arreu les nostres estelades i senyeres, i que se senti la nostra llengua i la nostra música", ha exclamat el dirigent de l'entitat sobiranista.
Domingo ha destacat que la cursa ciclista és un dels esdeveniments esportius més importants del món i compta amb una trajectòria de 123 anys que atrau milions d'espectadors. Així mateix, el president ha proposat que es visualitzin les expressions més representatives de la cultura popular, com ara els castellers, els gegants, les sardanes i els correfocs. Segons el president del Consell de la República, l'objectiu de la mobilització és que tots els participants del Tour i els espectadors d'arreu del planeta marxin amb la certesa d'haver viscut de prop l'experiència d'una nació "amb l'anhel de ser un estat independent".
La tercera etapa del Tour
L’acció s'ha produït coincidint amb el transcurs de la tercera etapa de l'edició del 2026 de la cursa francesa. La jornada d’aquest dilluns, amb un traçat complet de 195,9 quilòmetres, s'ha iniciat a Granollers i té com a punt d'arribada l'estació d'esquí de Les Angles, posant punt final al recorregut del macroesdeveniment ciclista pel Principat. El grup de corredors ha accedit a la comarca d'Osona des de Centelles, i ha travessat el nucli dels Hostalets de Balenyà per la C-1413b i la N-152a abans de prosseguir la seva marxa en direcció a Taradell i Vic. Un cop superada la Plana, el recorregut s'endinsa cap al Ripollès per a ascendir la Collada de Toses, l'últim tram de muntanya previ a l'arribada final.