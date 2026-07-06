Etapa 3 del Tour de França: de Granollers al Pirineu en una jornada de muntanya

Aquest dilluns arriba un dels plats forts del Grand Départ, que dona el tret de sortida al Tour de França. La tercera jornada, última en terres catalanes, és la més exigent físicament per als ciclistes, que s'hauran d'enfrontar a gairebé dos-cents quilòmetres amb més de 3.800 metres de desnivell positiu. La tercera etapa arrenca a Granollers i s'enfila fins a Les Angles, culminant el llarg recorregut per Catalunya fins als Pirineus. La dificultat va en augment a mesura que s'incrementa el desnivell, però també pels pics que es ressegueixen al llarg de l'etapa, com el Coll de Tosses, entre d'altres.
Totes les mirades estan centrades en l'eslovè Tadej Pogačar, que va guanyar la cursa el 2025 i que, ara, vol repetir al podi en el que seria el seu cinquè Tour de França. El gran rival a batre és el danès Jonas Vingegaard, que després de guanyar la Volta Ciclista a Catalunya arriba a la competició liderant l'equip Visma amb la voluntat de recuperar el tron.
La prova recorre, en total, 3.333 quilòmetres en 21 etapes amb un recorregut que començarà els primers dies amb muntanya, com la jornada d'enguany, i acabarà el 26 de juliol als Camps Elisis de París. Durant aquesta marató ciclista només hi ha dos dies de descans, el 13 i el 20 de juliol.
Horari: quan comença l'etapa 3 del Tour
La sortida de la tercera etapa del Tour està prevista per a les 12.10 hores d'aquest dilluns a Granollers, mentre que l'arribada es preveu cap a les 16.54 a Les Angles. Aquesta, però, és l'hora en què es calcula que arribaran els ciclistes més veloços, els quals facin tota l'etapa a una velocitat mitjana de 43 quilòmetres per hora.
El recorregut de la tercera etapa
La tercera etapa, de 195,5 quilòmetres amb 3.850 metres de desnivell positiu, combinarà velocitat i exigència. Arrencarà a Granollers i s'enfilarà fins al Pirineus travessant la demarcació de Barcelona i la de Girona. En una ruta amb alts i baixos, els competidors s'hauran d'enfrontar a diferents petits trams de desnivell més pronunciat. El primer tram, de categoria tres, és la costa de Sant Feliu de Codines, amb 7,5 quilòmetres de pujada a un desnivell del 4,5%. El segon, el Coll de Tosses, amb una pujada sostinguda durant 9,3 quilòmetres amb un desnivell del 6,5%; i el tercer el Coll del Calvari amb 11,4 quilòmetres de pujada i un desnivell del 4,1%.