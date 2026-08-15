Ferran Torres posa fi a la seva etapa al Barça i marxa al PSG

Després de setmanes d'incògnites i rumors, aquest dissabte s'ha confirmat el fitxatge de Ferran Torres pel Paris Saint-Germain. El Barça i el club francès han confirmat el traspàs del davanter valencià, que posa fi a la seva etapa com a blaugrana després de quasi 4 anys en què ha viscut tres Lligues, tres Supercopes d’Espanya i una Copa del Rei amb els culers.
El futbolista, de 26 anys, ha signat contracte fins al 2031 i lluirà el dorsal 9 al club francès, on comença una nova etapa sota les ordres de Luis Enrique. Torres tenia contracte amb el Barça fins al juny del 2027, però el jugador ja havia expressat al club la seva voluntat de marxar.
El traspàs s’ha tancat per 48,5 milions d’euros, segons l’acord assolit entre les dues entitats. Torres va arribar al Barça el gener del 2022 del Manchester City i, després de quatre temporades, el club li ha agraït en un comunicat a xarxes la seva trajectòria i li ha desitjat sort en la nova etapa.
Una marxa enmig de l'allau de crítiques
Des que el valencià es va coronar com el jugador estrella del Mundial després de marcar el gol que li va donar el triomf a la selecció espanyola, totes les mirades han estat posades en el seu comportament. Torres va encendre les xarxes socials quan va lluir, durant la celebració del Mundial, una gorra amb el missatge "Make Spain Great Again", una adaptació de l'eslògan "Make America Great Again" popularitzat pel president dels Estats Units, Donald Trump.
Aquest fet no va passar desapercebut i va rebre una allau de crítiques a xarxes que el van obligar a donar explicacions. El valencià es va justificar dient que "no tenia res a veure amb la política" perquè "no sé de política", va explicar a la televisió estatunidenca. Tot i la polèmica, el govern valencià de Juanfran Pérez Llorca l'ha convertit en ambaixador i imatge mundial del País Valencià pel seu "compromís amb la seva terra", segons va destacar el president valencià.