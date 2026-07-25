Trump aplaudeix la gorra de Ferran Torres de «Make Spain Great Again»: «Va ser un bonic homenatge»

Ferran Torres i la gorra de Make Spain Great Again que va dur durant la celebració del Mundial d'Espanya segueixen aixecant polseguera. Ara és Donald Trump qui entra en joc. El president dels Estats Units ha reaccionat aquest divendres a l'accessori que duia el jugador del Barça, elogiant-lo.
"És un gran jugador i la duia posada, essencialment, perquè és una gorra de Make America Great Again. Va ser un bonic homenatge i crec que ho va fer amb molt bona intenció. Li agraïm", va dir el mandatari nord-americà, a resposta d'una pregunta feta des del despatx oval de la Casa Blanca. Qui li va demanar per aquesta qüestió va ser el periodista d'ultradreta Javier Negre, conegut per ser afí a les idees de Trump i el moviment MAGA.
El davanter valencià va dur la gorra durant les celebracions posteriors al títol durant la rua pels carrers de Madrid. Abans, els jugadors van passar per la Zarzuela, on els va rebre la família reial, i per la Moncloa, on van saludar al president del govern espanyol Pedro Sánchez.
Després de conquerir el segon Mundial de la història de la selecció espanyola, els futbolistes internacionals van ser rebuts a Madrid amb una rua en autobús pels carrers de la ciutat i, segons la Delegació del Govern, més de dos milions de persones van sortir al carrer per celebrar la victòria i acompanyar els jugadors durant el recorregut.
Trump ataca LeBron James a la vegada que elogia Torres
En aquesta atenció a la premsa de divendres, Trump també va voler atacar LeBron James. El veterà jugador de l'NBA ha decidit deixar Los Angeles Lakers per iniciar una nova aventura als Philadelphia 76ers i el president dels EUA no va deixar escapar l'ocasió per atacar-lo. Ho va fer en la mateixa atenció als mitjans on va aplaudir la gorra de Torres.
Donald Trump va insinuar que "potser" LeBron James és "racista" i que per això creu que Michael Jordan és el millor jugador de la història de la NBA. "Michael Jordan és amic meu, jugo al golf amb ell. És un paio fantàstic. Crec que LeBron és... potser és racista, o potser simplement no li agrada Trump. No ho sé. Només em cauen bé les persones a qui els caic bé, així que diria que Michael Jordan, sense cap dubte", va assenyalar davant els periodistas. jugador de bàsquet de la història.