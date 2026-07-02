Barcelona es gasta 145.000 euros per saber l'impacte econòmic del Tour

Les administracions catalanes han pagat 9,6 milions de cànon per acollir el Grand Départ del Tour de França. Ara bé, què deixarà a Catalunya? El conseller Berni Álvarez ha apuntat que podria ser entre 100 i 120 milions d'euros, una xifra superior als 103 que oficialment es va estimar a Bilbao el 2023. Barcelona també ho calcularà i, per fer-ho, es gastarà 145.000 euros en un estudi que inclou 500 qüestionaris a assistents i 300 més a agents econòmics.
“Mesurar l’impacte econòmic directe, indirecte i induït”
L'estudi per “avaluar l'impacte, social i territorial del Gran [sic] Départ del Tour de França 2026” es va licitar per un valor de 120.000 euros més IVA. Malgrat que l'òrgan gestor és l'Institut Municipal Barcelona Esports, l'anàlisi s'ha de realitzar a les tres ciutats amb sortida o final d'etapa: Barcelona, Tarragona i Granollers.
De fet, un dels motius del contracte al qual ha tingut accés Nació demana “mesurar l’impacte econòmic directe, indirecte i induït a escala local, catalana i estatal” Entre altres, reclama caracteritzar el perfil dels assistents, quantificar la despesa dels diversos col·lectius vinculats al Tour, fer una anàlisi de cost–benefici de l’actuació pública així com l'“impacte social i de llegat” en àmbits com la mobilitat activa, salut, cohesió i reputació.
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar aquests dies 300 qüestionaris a assistents a Barcelona, 150 a Barcelona i 50 més a Granollers. A més, caldrà realitzar-ne 200 en hotels, comerços i bars de Barcelona, 50 a Tarragona i 20 a la capital del Vallès Oriental.
Més enllà de les dades qualitatives, la consultora que realitzi l'estudi haurà d'integrar dades de mobilitat, sensors d'afluència, ocupació i preus hotelers així com les xifres d'audiència.
Esborrany al cap d'un mes
El contracte consta com a adjudicat, però no serà consultable fins que es publiquin els del present trimestre el pròxim octubre. L'esborrany de l'estudi, segons consta a les bases, s'haurà de lliurar d'aquí a un mes i inclourà dades que fins ara no s'han fet públiques com el cost de reasfaltar carrers a la ciutat de Barcelona.
Fonts municipals han explicat que s'ha actuat en 85.000 metres quadrats de 14 àmbits, però que la despesa no es comunicarà fins a disposar d'aquest informe d'impacte que costarà uns 145.000 euros.