L'incendi de la Catalunya Nord afecta la tercera etapa del Tour

L'incendi forestal que crema a la Catalunya Nord també afectarà el Tour de França. Les autoritats han decidit mantenir la tercera etapa de la cursa, que aquest dilluns sortirà de Granollers, però han prohibit la presència de públic al tram nord-català del recorregut per garantir la seguretat i no interferir en les tasques d'emergència, concretament entre entre Ur i els Angles.
La decisió, anunciada pel Departament dels Pirineus Orientals, respon a la voluntat de garantir la seguretat i permetre que els serveis d'emergència i els cossos de seguretat es mantinguin "plenament concentrats" en les tasques d'extinció de l'incendi. Tant la prefectura com l'organització del Tour han demanat als aficionats que no es desplacin ni als marges de la carretera ni a la línia d'arribada.
Malgrat la situació d'emergència, la tercera etapa no modificarà el seu itinerari. Els ciclistes recorreran els 195,9 quilòmetres previstos entre Granollers i els Angles, amb 3.720 metres de desnivell acumulat, en una jornada de mitja muntanya marcada per l'ascensió a la Collada de Toses i el tram final als Pirineus.
Un incendi que continua fora de control
El foc es va declarar dissabte al vespre al municipi de Trevilhac i ja ha cremat més de 1.650 hectàrees, afavorit per la forta tramuntana. Els equips d'emergència concentren els esforços per "evitar que les flames avancin cap al massís dels Aspres", una zona de gran valor forestal. En el dispositiu hi treballen prop de 700 bombers, més de 200 vehicles i nou mitjans aeris..