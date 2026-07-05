La força d'un equip: Pogacar regala la victòria a del Toro a Montjuïc

Segona etapa del Tour de França i segona arribada a Montjuïc. I si a la primera Jonas Vingegaard va ser el gran triomfador, avui ha estat el torn d'Isaac del Toro. D'aquesta manera, Barcelona acomiada la Grande Boucle -la tercera etapa ja no passarà per la capital catalana- amb el danès Vingegaard que manté el mític mallot groc de líder.
L'UAE Team Emirates ha tornat a dominar l'etapa d'aquest diumenge i aconsegueix un doblet en aquestes dues etapes amb la victòria del mexicà del Toro, que s'ha imposat després d'un atac en els últims metres. Tadej Pogačar ha exercit d'escuder, situant-se darrere del seu company per tapar qualsevol intent de resposta dels rivals i assegurant així la victòria de l'equip. Del Toro, que debuta enguany al Tour de França, aconsegueix la seva primera victòria a la competició i es converteix en el segon ciclista mexicà de la història que guanya una etapa, després de Raúl Alcalá.
Classificació de la 2a etapa
- 1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG)
- 2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) +0"
- 3. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) +0"
- 4. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +0"
- 5. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +3"
Classificació general del Tour
- 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)
- 2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) +6"
- 3. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) +15"
- 4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +16"
- 5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +19"
Una etapa de mitja muntanya
Amb sortida a Tarragona a tres quarts de dues i arribada a tocar de l'Estadi Olímpic de Barcelona, l'etapa tenia un total de 168,5 quilòmetres i un desnivell de 2.500 metres de positiu. Una primera meitat pràcticament plana i una segona esquitxada de petites ascensions. De fet, es pot qualificar de mitja muntanya amb un port de segona -l'ascens a Begues- i tres de tercera categoria, les tres pujades consecutives al castell de Montjuïc. L'etapa, això sí, va quedar mutilada per la pesta porcina a Collserola i va perdre un ascens a la Creu d'Olorda que amenaçava en rebentar la cursa.
De nou, milers de persones han desafiat la calor per animar un dels millors cartells que ha presentat mai el Tour. A banda de Vingegaard i Tadej Pogačar, destaca Paul Seixas -l'esperança francesa-, Remco Evenepoel i Florian Lipowitz -companys d'equip al Red Bull Bora-, els joves Isaac del Toro i Juan Ayuso així com els outsiders Egán Bernal i Tom Pidckok, entre altres.
El Grand Départ a Catalunya es completarà aquest dilluns amb una tercera etapa amb sortida a Granollers i final als Angles, l'estació nord-catalana del Capcir. Passarà pel Vallès Oriental, Osona, Ripollès així com la Baixa i l'Alta Cerdanya, amb importants afectacions de trànsit.