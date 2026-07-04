Jonas Vingegaard, primer mallot groc del Tour més català

Si Barcelona buscava projectar-se -encara més- al món, el Grand Départ del Tour de França està complint els objectius. L'etapa 1 ha demostrat l'encert de l'organització en buscar una fórmula singular: una contrarellotge per equips -fet que permetia veure el pas dels ciclistes durant quasi dues hores-, però marcant els temps individuals. Això ha fet que la victòria hagi estat l'equip Visma | Lease a Bike, però el primer mallot groc se l'ha enfundat Jonas Vingegaard, doble campió del Tour. El danès ha superat per 11 segons Tadej Pogačar, el gran favorit per aconseguir la cinquena Grande Boucle.
La Sagrada Família torna a ser protagonista
L'etapa no arribava als 20 quilòmetres. Això sí, amb dues parts molt diferenciades. Més de dos terços plans pels carrers del Poblenou i de l'Eixample, i un tram final amb una agònica pujada a Montjuïc.
De nou, com a la presentació dels equips, la Sagrada Família ha tornat a esdevenir una de les postals d'aquest Grand Départ. També el passeig de Gràcia, entre el carrer Mallorca i Aragó, ha viscut un dels punts més espectaculars per una prova on els millors han fregat una mitjana de 60 quilòmetres per hora, malgrat que l'últim quilòmetre fregava un pendent del 7%.
Tot plegat, això sí, amb una calor asfixiant que amenaça tant les etapes catalanes com les franceses. De fet, les autoritats de l'hexàgon es reserven el dret a cancel·lar-ne en cas d'avís vermell per canicule.
Especialistes contra favorits
Les contrarellotges són un món a part. Requereixen una preparació especial, bicicletes diferents i, fins i tot, cascs més aerodinàmics. En aquesta ocasió, a més, l'estratègia s'havia de preparar de manera única: el primer tram funcionar com un bloc reservant els millors i una pujada final on els favorits havien de demostrar la seva millor versió en solitari.
De fet, avui era una competició entre els especialistes contra el crono -com Filippo Ganna o Remco Evenepoel-, rodadors tot terreny com Mathieu van der Poel, i els grans favorits a la general: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard o Paul Seixas. El danès ha aprofitat una estratègia perfecte del Visma per guanyar l'etapa -i el primer mallot groc- per davant de Ganna (a 7 segons) i de l'eslovè Pogačar. El jove francès, en canvi, ha estat el més perjudica ja que ha perdut quasi 40 segons.
En canvi, cal destacar el bon paper de l'alacantí Juan Ayuso -quart a 16 segons- mentre que Evenepoel completa el top-5 a menys de 20 segons del líder del Visma.
- Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) - 21'47"
- Filippo Ganna (Netcompany Ineos Cycling Team) a 8"
- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) a 12"
- Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 16"
- Remco Evenepoel (Red Bull - Bora-hansgrohe) a 19"
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 26"
- Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) a 28"
- Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe) a 35"
- Tobias Foss (Netcompany Ineos Cycling Team) a 38"
- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 39"