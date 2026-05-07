La pesta porcina retalla 16 quilòmetres de la segona etapa del Tour

Evitar Collserola i retallar 16 quilòmetres. Així impactarà la pesta porcina africana en el Gran Départ del Tour de França a Catalunya. Dos dies després de confirmar-se que els ciclistes evitarien la zona d'alt risc del brot, s'ha anunciat el nou recorregut de la segona etapa. Des de Molins de Rei anirà directe fins a Barcelona entrant per la plaça Espanya.
Els detalls del nou recorregut de la segona etapa
La nova proposta, feta a petició de la Generalitat davant el brot de pesta porcina, s’ha consensuat amb l’organització del Tour. L'objectiu és evitar el medi natural i, al mateix temps, garantir la presència de públic en tot el recorregut.
A l’alçada del quilòmetre 123 i una vegada els ciclistes arribin a Molins de Rei, la segona etapa continuarà per la N-340 fins a la plaça Espanya, enllaçant amb el recorregut original. Aquesta modificació suposarà reduir el quilometratge de l’etapa dels 182,4 quilòmetres inicials als 168,4 definitius.
Malgrat que el Tour ara també passarà per Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat, deixarà de fer-ho per la zona de Vallvidrera i el Tibidabo, així com bona part del recorregut de Barcelona. En aquest sentit, passarà per la carretera de Sants i, a partir de plaça Espanya, iniciarà les tres ascensions al castell de Montjuïc.
No és la primera vegada que es canvia un tram de traçat en una etapa del Tour de França a causa d'una crisi sanitària. En aquest sentit, l'any passat ja es va modificar a la zona dels Alps a causa de la dermatosi nodular contagiosa.