El Govern vol aprofitar el pas del Tour per Catalunya per fomentar hàbits saludables

El Tour de França és l'esdeveniment ciclista més reconegut internacionalment i enguany, el Grand Départ tindrà lloc a Barcelona. Per això, la Generalitat vol aprofitar la seva organització per fomentar hàbits saludables i avançar en sostenibilitat. A més, el Govern busca generar activitat econòmica i que la celebració del “principal esdeveniment ciclista d’àmbit mundial” deixi una “empremta duradora” en el país.
Per fer-ho, s'han preparat una sèrie d'accions recollides en un paquet de mesures que han estat aprovades aquest dimarts en el marc del Consell Executiu. En aquestes participen els departaments de Territori, Esports, Drets Socials i Inclusió, Política Lingüística i Cultura i l’Agència Catalana de Turisme, que depèn d’Empresa i Treball. La prova sortirà des de Barcelona el 4 de juliol i els dies 5 i 6 ho farà des de Tarragona i Granollers, respectivament.
Mesures previstes
Algunes de les mesures que hi ha previstes són: l’aprovació del programa d’actuacions de la bicicleta 2026-2030, la senyalització de les carreteres d’accés als ports de muntanya com a instal·lacions esportives per als ciclistes, la celebració del Congrés Internacional de ciència i bicicleta a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) i, per acabar, una campanya per reunir voluntaris que ajudin a l’organització en el correcte desenvolupament de la prova pels 63 municipis per on passarà el Tour.
Aquest serà el primer any que Catalunya acull el Gran Départ en els més de 100 anys d’història de la prova ciclista. Consta de tres etapes que sumen 350 quilòmetres dividits en 43 poblacions de la demarcació de Barcelona, 10 de Tarragona i Girona.