El Tour modificarà el recorregut a Catalunya per la pesta porcina

El passat 11 de març es va confirmar el primer cas de pesta porcina al terme municipal de Barcelona. Aquest positiu, avançat per Nació, va obligar a tancar el conjunt de la serra de Collserola. Des d'aleshores, el degoteig de nous casos no s'ha aturat i ha afectat també municipis fora del parc natural com Castellbisbal. Ja en aquell moment, com va apuntar aquest diari, una de les preocupacions del consistori barceloní era el pas del Tour de França. Ara, a només dos mesos del Grand Départ, la Generalitat ha demanat formalment a l'organització de la prova ciclista modificar l'etapa 2. Concretament, segons ha confirmat la portaveu Sílvia Paneque, es retallaran 12 quilòmetres que havien de passar per la zona d'alt risc.
Collserola continua tancat sine die
El brot de pesta porcina es va comunicar el 28 de novembre de l'any passat després de detectar dos casos positius a tocar del campus de la UAB, al terme municipal de Cerdanyola. Des d'aleshores, la denominada zona d'alt risc comporta la restricció d'accés al medi natural.
L'avanç de la malaltia -primer cap a Sant Cugat, després cap a Molins i, finalment, cap al sud i al nord del Baix Llobregat- ha suposat anar ampliant territorialment aquesta prohibició. Actualment, ja són un total de 19 municipis -el darrer és Castellbisbal-, dels quals en 12 s'han localitzat alguns dels quasi 300 positius totals.
Des del Departament d'Agricultura fa setmanes que s'insisteix que el brot no es controlarà a curt termini. En aquest sentit, Collserola -i la resta d'espais naturals afectats com el rodal de Sabadell- es mantenen tancats amb un seguiment desigual per part de la ciutadania. El mateix conseller Òscar Ordeig va admetre fa unes setmanes que les limitacions s'allargarien, com a mínim, fins a l'estiu.
Petició formal de canvi de recorregut del Tour
El Tour de França sortirà aquest estiu de Catalunya i tindrà fins a tres etapes. La segona, entre Tarragona i Barcelona, incloïa el pas per Collserola. Concretament, havia d'entrar per Molins de Rei, havia d'ascendir la Creu d'Olorda per la BV-1468 i, abans d'entrar al nucli urbà de Barcelona per la zona de Vallcarca, passava per Vallvidrera, el Tibidabo i la carretera de l'Arrabassada.
Ja en el moment de confirmar-se el primer cas de pesta porcina al terme de Barcelona, el govern municipal va preveure que, difícilment, es podria celebrar l'etapa tal com estava previst i que caldria limitar l'accés del públic o, directament, modificar-la.
Finalment, segons va apuntar El Periódico i ha oficialitzat aquest dimarts la portaveu Sílvia Paneque, la Generalitat ha fet la petició formal a l'organització del Tour de canviar el recorregut per evitar el pas per la zona d'alt risc. El canvi, que afecta un total de 12 quilòmetres, ja ha estat acceptat, segons la mateixa consellera de Territori.
Paneque ha explicat ja que s'ha parlat amb els tres ajuntaments implicats i que en els pròxims dies el Departament d'Esports confirmarà el nou traçat. La modificació no alterarà ni l'inici ni el final de l'etapa, que acabarà amb tres ascensions al castell de Montjuïc.
Cal recordar que l'any passat ja va ser necessari modificar una etapa per causes de salut animal. Concretament, un brot de dermatitis nodular contagiosa -malaltia que també va arribar a Catalunya- va obligar a modificar el pas pel coll de Saisies als Alps.
Paul Seixas, nou rival per a Tadej Pogacar
El Tour de 2026 arrenca a Barcelona amb el duel clàssic entre Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard com a plat principal. Amb l'eslovè buscant el cinquè triomf i el danès preparat per a la batalla de resistència, la lluita pel mallot groc promet ser un pols entre els dos grans dominadors del ciclisme actual.
La gran bomba d'última hora és la confirmació oficial del debut de Paul Seixas, el jove prodigi de només 19 anys. El francès arriba amb l'ambició de sacsejar la general i plantar cara a noms com Remco Evenepoel, convertint-se en el debutant més jove en gairebé un segle i en la gran esperança per trencar l'ordre establert.