La pesta porcina ja frega els 300 positius

La pesta porcina africana ja acumula 297 positius. Agricultura ha confirmat aquest dijous 13 nous casos en senglars, tots dins la zona d'alt risc, que eleven el total fins a gairebé 300. Segons han informat en un comunicat, aquesta setmana s’han analitzat 448 mostres, amb una taxa de positius del 2,91%. Concretament, els nous positius s'han detectat al Papiol (8), Sant Feliu de Llobregat (2), Sant Cugat del Vallès (2) i Barcelona (1).
En paral·lel, el dispositiu de control ha superat els 4.500 senglars capturats dins la zona infectada des de l’inici del brot al novembre. Pel que fa al dispositiu d’erradicació, el Govern manté desplegat un operatiu amb 2.573 efectius, repartits entre equips d’intervenció -Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, GEPIF, Tragsa o unitats canines i de drons- i cossos d’ordre. D'altra banda, s’han instal·lat 26 trampes i 34 sistemes de captura col·lectiva, a més de 320 quilòmetres de tancaments, per intensificar el control dels animals dins i fora de les zones restringides.
En paral·lel, Agricultura ha activat un encàrrec d’emergència de 7 milions d’euros a l’empresa pública Tragsa per reforçar el dispositiu. Aquesta setmana ja s’han incorporat 40 nous efectius —amb la previsió d’arribar fins als 170—, així com una cinquantena de vehicles, trampes i mitjans tecnològics. A la zona de baix risc, aquest cap de setmana s’han dut a terme vuit batudes amb la participació de 112 caçadors i 128 gossos.
Fora de la zona infectada, les captures de senglars es mantenen en 26.587 des de l’1 de gener, ja que durant els mesos d’abril i maig no es duen a terme batudes. Per reforçar el control de la població, el Govern ha aprovat ampliar el període hàbil de caça.
18 municipis d'alt risc
Actualment, la zona d’alt risc inclou una vintena de municipis de l’entorn metropolità, especialment al Vallès i el Baix Llobregat, així com els accessos al Parc Natural de Collserola. Hi ha un total de dotze municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
- Castellbisbal (Vallès Occidental)
I set municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)