El temps d'aquest dimarts 9 de juny: sis comarques en alerta per pluja intensa

Aquest dimarts 9 de juny estarà marcat per un temps més insegur al nord del país. De matinada els xàfecs afectaran el quadrant nord-oest i, amb el pas de les hores, les precipitacions es desplaçaran a la resta del Pirineu. A partir del migdia tornaran a aparèixer ruixats al Pirineu, al Prepirineu i a punts de l'interior del quadrant nord-est, alguns dels quals podrien descarregar amb intensitat forta.
Els xàfecs seran d'intensitat entre feble i moderada, tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per intensitat de pluja, amb un grau de perill d'1 sobre 6, a sis comarques del Pirineu. Les zones afectades són:
- Alta Ribagorça
- Alt Urgell
- Cerdanya
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Vall d'Aran
A més, aniran acompanyats de tempesta i localment no es descarta calamarsa, però l es quantitats acumulades seran en general entre minses i poc abundants.
Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà similar o lleugerament més alta, mentre que la màxima baixarà lleugerament al litoral i de manera més marcada a l'interior. El vent bufarà de component sud durant bona part del dia, mentre que la tramuntana es deixarà sentir al nord de la Costa Brava amb alguns cops forts.
I a mitjà termini?
De cara als pròxims dies es mantindrà la dinàmica de temps estable a bona part del país, però amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures continuaran en valors càlids per a l'època i no es descarta algun ruixat o tempesta puntual de muntanya durant les tardes.