El planeta es torna a escalfar: el maig va ser el segon més càlid mai registrat

Les temperatures globals dels darrers mesos s'han situat en la tercera posició del rànquing i lluny dels rècords assolits a finals de 2023 i inicis de 2024. Tanmateix, tot apunta que es comença a produir un canvi de tendència. Aquest maig ha estat el segon més càlid d'ençà que hi ha registres a l'espera d'un nou episodi del Niño potencialment molt intens que pot tornar a disparar l'escalfament global.
Un maig només superat pel 2024
La segona meitat del maig ha estat extremadament càlid a Europa i també Catalunya. Al nostre país, de fet, es va arribar a una temperatura de 39,5 ºC a Vinebre, un valor que va suposar un grau més que el rècord anterior.
Més enllà de qüestions locals i regionals, al conjunt del planeta els valors també van ser molt elevats. Concretament, la mitjana es va situar en 15,81 °C, un registre que queda 0,55 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020 -que ja incorpora la influència del canvi climàtic- i fins a 1,42 per sobre de l'era preindustrial, segons el projecte europeu Copèrnicus.
Malgrat que la temperatura de la Terra continua per sisè mes consecutiu per sota del temut llindar de l'escalfament d'1,5 graus, el valor d'enguany és el segon més càlid mai registrat. Concretament, només queda per darrere de l'assolit el 2024 (+1,52) i per davant de l'any passat (+1,40).
A l'espera de l'arribada del Niño
Fa poques setmanes l'Organització Meteorològica Mundial va donar per fet que el planeta viuria un episodi del Niño que, a més, potencialment podria ser molt intens. En aquest sentit, el maig ja va registrar temperatures excepcionalment altes al Pacífic tropical.
A tot Europa, per la seva banda, el mes es va caracteritzar per una ràpida transició des de condicions molt més fresques que la mitjana a una de les onades de calor més intenses mai observades a principis d'any al Vell Continent. “Les temperatures d'aquest maig a Europa demostren la rapidesa amb què els extrems climàtics s'estan convertint en la nova normalitat en lloc de l'excepció”, assegura Samantha Burgess, responsable del projecte europeu Copèrnicus.