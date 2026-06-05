El temps d'aquest cap de setmana: núvols, pluges i sol

Després d'uns dies de pluges el cap de setmana arribarà un nou front de precipitacions, però serà més feble que l'anterior i deixarà núvols i ruixats, sobretot, a la meitat nord del país. Tot i això, no tindrem cel gris cada dia, diumenge podria sortir el sol abans de donar pas a una setmana de nuvolades i pluges.
Dissabte començarà amb alguns núvols al litoral sud, així com fins a mig matí i a partir del vespre a la Catalunya central i al litoral central. Per altra banda, al centre de la jornada creixeran nuvolades a la meitat nord del prelitoral, serralada Transversal, al Pirineu i al Prepirineu i en aquests sectors el cel quedarà molt ennuvolat.
De fet, es preveu que durant la tarda apareguin alguns ruixats o xàfecs locals a punts del Prepirineu, al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est. Quant a la temperatura, no hi haurà gaires canvis, excepte al migdia, quan els termòmetres podrien superar els 30 graus a punts de l'interior.
I diumenge?
Dominarà l'ambient assolellat en conjunt, si bé de matinada hi haurà la presència d'alguns núvols al terç sud del país i, a partir de migdia, podrien aparèixer, també, a punts del Pirineu. A partir de migdia és possible que apareguin ruixat a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. Però seran febles i deixaran quantitats minses o poc abundants. Dilluns plourà, sobretot al nord del país, però no baixarà la temperatura, de fet, es produirà una pujada tèrmica que deixarà valors per sobre dels 30 graus.