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Terra

El temps d'aquest cap de setmana: núvols, pluges i sol

La jornada de dissabte durà ruixats al nord del país mentre que diumenge tindrem núvols i sol durant el dia amb temperatures que pujaran lleugerament

  • La lluna plena i el sol amb núvols prims i boires, avui a Sant Bartomeu del Grau -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 22:24

Després d'uns dies de pluges el cap de setmana arribarà un nou front de precipitacions, però serà més feble que l'anterior i deixarà núvols i ruixats, sobretot, a la meitat nord del país. Tot i això, no tindrem cel gris cada dia, diumenge podria sortir el sol abans de donar pas a una setmana de nuvolades i pluges.

Dissabte començarà amb alguns núvols al litoral sud, així com fins a mig matí i a partir del vespre a la Catalunya central i al litoral central. Per altra banda, al centre de la jornada creixeran nuvolades a la meitat nord del prelitoral, serralada Transversal, al Pirineu i al Prepirineu i en aquests sectors el cel quedarà molt ennuvolat.

De fet, es preveu que durant la tarda apareguin alguns ruixats o xàfecs locals a punts del Prepirineu, al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est. Quant a la temperatura, no hi haurà gaires canvis, excepte al migdia, quan els termòmetres podrien superar els 30 graus a punts de l'interior. 

I diumenge?

Dominarà l'ambient assolellat en conjunt, si bé de matinada hi haurà la presència d'alguns núvols al terç sud del país i, a partir de migdia, podrien aparèixer, també, a punts del Pirineu. A partir de migdia és possible que apareguin ruixat a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental. Però seran febles i deixaran quantitats minses o poc abundants. Dilluns plourà, sobretot al nord del país, però no baixarà la temperatura, de fet, es produirà una pujada tèrmica que deixarà valors per sobre dels 30 graus.

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