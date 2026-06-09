El temps d'aquest dimecres 10 de juny: temperatures a la baixa

Aquest dimecres començarà amb força núvols a bona part de Catalunya pel pas d'una banda de núvols alts i mitjans que creuarà el país d'oest a est. A més, al Pirineu i al quadrant nord-est hi haurà intervals de núvols baixos que mantindran el cel cobert durant les primeres hores del dia.
Durant el matí encara són possibles alguns ruixats dispersos a la meitat nord del territori. A partir de migdia, però, les precipitacions quedaran restringides a l'extrem nord del Pirineu, on seran febles i deixaran quantitats poc abundants. Amb el pas de les hores s'obriran clarianes a bona part del país, tot i que a la tarda persistiran alguns núvols al nord-est i a les zones de muntanya.
Pel que fa a les temperatures, tant la mínima com la màxima baixaran lleugerament, amb un descens que localment podrà ser moderat. Les màximes quedaran per sota dels 30 graus a gran part de Catalunya, tot i que a l'interior de les Terres de l'Ebre encara es podrien assolir els 31 graus. La visibilitat serà bona en general, tot i que es mantindrà més reduïda al Pirineu i al nord-est.
El vent bufarà fluix i variable a primera hora, mentre que el mestral i la tramuntana es deixaran sentir amb alguns cops forts a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Durant la resta de la jornada dominarà el component sud, amb alguns cops forts a la tarda al litoral i prelitoral central i sud i a la depressió Central.
I a mitjà termini?
A partir de dijous el temps es tornarà a estabilitzar i les temperatures reprendran la tendència a l'alça. La calor anirà guanyant protagonisme dia rere dia i els valors més elevats de la setmana podrien arribar de cara al cap de setmana, amb moltes estones de sol i només algunes nuvolades de tarda a les zones de muntanya.