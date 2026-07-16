El Meteocat activa l'avís de perill màxim per pedra i fortes ratxes de vent a tres comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de vigilància per temps violent de grau sis sobre sis (màxim) entre les 7.22 hores i les 9.22 hores d'aquest dijous a tres comarques, mentre que una quarta està afectada amb un avís de nivell alt. Concretament, preveu pedres amb un diàmetre de més de dos centímetres acompanyades de tempesta i fortes ratxes de vent, que poden ser superiors als 90 quilòmetres per hora.
Les comarques afectades per l'avís vermell són el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, mentre que a l'Alta Ribagorça s'ha activat l'avís taronja. En aquest sentit, Protecció Civil ha fet una crida a la precaució. Així queda el mapa d'avisos per temps violent:
- 🔴 Pallars Sobirà (avís vermell)
- 🔴 Pallars Jussà (avís vermell)
- 🔴 Alt Urgell (avís vermell)
- 🟠 Alta Ribagorça (avís taronja)
Les recomanacions de Protecció Civil
Davant una situació d'alerta vermella del Meteocat per pedregades i tempestes amb fortes ventades, Protecció Civil recorda que el lloc més segur és a l'interior, però avisa que cal preparar la casa per al fort impacte del vent i la pedra. Així, demana tancar-ho tot i protegir els vidres, assegurant bé les portes i finestres abaixant completament les persianes i tancant les cortines. Si la pedra trenca un vidre, la persiana i la cortina ajudaran a retenir els fragments.
D'altra banda, convé allunyar-se de les finestres i ocupar les habitacions interiors de la casa per evitar trossos de vidre o pedres que puguin impactar-hi. A més, s'han de retirar els objectes de l'exterior i dur a dins els testos, decoracions, estenedors o mobles de jardí que puguin volar amb el vent o quedar destrossats per la pedra, així com recollir els tendals. Finalment, convé vigilar amb les claraboies o teulades lleugeres: no et posis a sota de sostres de plàstic, vidre o teulades febles que la pedra pugui perforar.
I, si la tempesta sorprèn a la carretera, aquesta es pot convertir ràpidament en una pista de gel lliscant a causa de la calamarsa o la pedra acumulada. En aquest cas, cal aturar-se en un lloc segur, però mai al mig de l'autopista o en llocs sense visibilitat. Aleshores, és important protegir-se dels vidres dins del cotxe i no sortir del vehicle.
Amb tot, és a l'aire lliure on hi ha més perill de prendre mal directament per la pedra o per la caiguda d'objectes. Per això, s'ha de buscar un refugi cobert i evitar guarir-se sota els arbres, ja que el vent fort i el pes de la pedra poden fer caure branques grans o desplaçar arbres sencers. Finalment, és vital allunyar-se de zones amb perill de despreniment, així com de les rieres i barrancs.