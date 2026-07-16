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Detectats quatre nous positius de pesta porcina africana

Terra

  • El total de positius ascendeix fins als 368 senglars -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 17:43

Quatre nous casos de pesta porcina africana (PPA). La Generalitat ha confirmat aquest dijous que s'han detectat quatre nous positius, tots dins la zona d'alt risc, dels quals tres a Barcelona i un a Cerdanyola. Amb aquests, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 368 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.357 senglars, dels quals 8.989 han estat negatius.

Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims set dies s'han capturat 347 senglars dins la zona infectada (zona d'alt risc i zona de baix risc) i les captures en aquesta zona ja sumen 9.128. Pel que fa al dispositiu que hi treballa, en l'última setmana ha comptat amb 1.345 efectius.

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