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Màximes fins a 42,5 graus al pic de la tercera onada de calor

Terra

  • Els 40 graus s'han superat en una desena de localitats -

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Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 17:11
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 17:12

Aquest dimecres, 15 de juliol, s'està vivint el pic de la tercera onada de calor de l'estiu. L'entrada de la massa d'aire càlid, combinat amb vents de garbí i ponent, ha assolit el seu punt àlgid, disparant els termòmetres arreu del territori fins a registrar valors extrems. En total, 12 observatoris d'un total 10 comarques diferents han superat la barrera dels 40 °C. La temperatura més alta de tot el país s'ha assolit a la localitat d'Anglès (Selva), amb un registre de 42,4 °C.

Màximes superiors als 40 graus

  • Anglès (Selva): 42,4 °C
  • Sant Salvador de Guardiola (Bages): 41,9 °C
  • Vacarisses (Vallès Occidental): 41,8 °C
  • Vinebre (Ribera d'Ebre): 41,3 °C
  • Olot (Garrotxa): 40,9 °C
  • Fornells de la Selva (Gironès): 40,8 °C
  • el Masroig (Priorat): 40,6 °C
  • Vallirana (Baix Llobregat): 40,4 °C
  • Benissanet (Ribera d'Ebre): 40,2 °C
  • els Hostalets de Pierola (Anoia): 40,2 °C
  • Aldover (Baix Ebre): 40,0 °C
  • Falset (Priorat): 40,0 °C
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