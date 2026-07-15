Màximes fins a 42,5 graus al pic de la tercera onada de calor

Aquest dimecres, 15 de juliol, s'està vivint el pic de la tercera onada de calor de l'estiu. L'entrada de la massa d'aire càlid, combinat amb vents de garbí i ponent, ha assolit el seu punt àlgid, disparant els termòmetres arreu del territori fins a registrar valors extrems. En total, 12 observatoris d'un total 10 comarques diferents han superat la barrera dels 40 °C. La temperatura més alta de tot el país s'ha assolit a la localitat d'Anglès (Selva), amb un registre de 42,4 °C.\r\n\r\nMàximes superiors als 40 graus\r\n\r\n\r\n\tAnglès (Selva): 42,4 °C\r\n\tSant Salvador de Guardiola (Bages): 41,9 °C\r\n\tVacarisses (Vallès Occidental): 41,8 °C\r\n\tVinebre (Ribera d'Ebre): 41,3 °C\r\n\tOlot (Garrotxa): 40,9 °C\r\n\tFornells de la Selva (Gironès): 40,8 °C\r\n\tel Masroig (Priorat): 40,6 °C\r\n\tVallirana (Baix Llobregat): 40,4 °C\r\n\tBenissanet (Ribera d'Ebre): 40,2 °C\r\n\tels Hostalets de Pierola (Anoia): 40,2 °C\r\n\tAldover (Baix Ebre): 40,0 °C\r\n\tFalset (Priorat): 40,0 °C\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\n\r\nINTERACTIU\r\n\r\nLa Catalunya que s'està acostumant a superar els 40 graus Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n