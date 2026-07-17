El temps del cap de setmana: predomini del sol amb xàfecs puntuals de tarda

Aquest cap de setmana, el temps a Catalunya serà força estable, amb un predomini del sol a gran part del país i temperatures similars a les dels darrers dies. Tot i això, les tardes poden tornar a estar acompanyades d'alguns ruixats localitzats al Pirineu i, de manera més puntual, a altres zones de muntanya.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), dissabte començarà amb un ambient assolellat, tot i que hi haurà núvols baixos al terç sud del país. Com és habitual, a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, especialment a l'oriental, i també de manera més aïllada en altres punts de muntanya, mentre que a la tarda arribaran núvols alts i prims per l'oest. A més, durant la matinada encara podria caure alguna precipitació feble al sud del país. En la mateixa línia, a la tarda també són probables els ruixats al Pirineu, si bé seran pluges febles i poc abundants. Les temperatures es mantindran estables.
Pel que fa a diumenge, el sol tornarà a ser el gran protagonista, amb un cel serè o poc ennuvolat a la major part del territori. De nou, a les zones del Pirineu i Prepirineu és probable algun ruixat, que anirà acompanyat localment de tempesta. Tampoc es descarta algun xàfec aïllat al terç oest, especialment al massís del Port i als seus voltants. Quant a les temperatures, seran semblants, però pujaran lleugerament a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
Avisos per calor nocturna
Tot i això, el Meteocat manté actius els avisos de perill per calor nocturna per a les nits tant de divendres com dissabte. Pel que fa a aquesta nit, el grau de perill màxim és de tres sobre sis i aquestes són les comarques afectades:
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- La Selva (avís groc)
Quant a diumenge, el grau de perill màxim és de dos sobre sis a les següents comarques:
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Gironès (avís groc)
A mitjà termini
De cara a la setmana que ve, la previsió és que les temperatures tornin a pujar lleugerament, sobretot de cara a dilluns.