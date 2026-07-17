La Generalitat comprarà quatre parcs solars nous per 12 milions d'euros

La Generalitat continua augmentant la cartera renovable. A través de L'Energètica, s'han seleccionat quatre parcs solars més de promoció privada que suposaran una inversió global de 12 milions d'euros. Les instal·lacions, segons ha comunicat aquest divendres la companyia, se situen a l'Alt i el Baix Camp, la Segarra i la Noguera.
Una potència de 16 MW
L’Energètica ha preseleccionat quatre projectes fotovoltaics en el marc de la tercera crida pública per comprar parcs solars de fins a 5 MW. Les instal·lacions aportaran una potència conjunta de 16 MW i l'electricitat produïda es destinarà a abastir equipaments públics de la Generalitat.
D’un total de 17 ofertes presentades, 8 han complert els criteris de maduresa administrativa, viabilitat tècnica i rendibilitat econòmica indicats a la convocatòria. D’aquestes, se n’han preseleccionat quatre.
|Nom
|Potència
|Municipi
|Inversió
|Estat
|Granyanella 1
|4,40 MWp
|Granyanella (Segarra)
|3,47 M€
|En funcionament
|Rialb
|3,28 MWp
|La Baronia de Rialb (Noguera)
|2,66 M€
|En funcionament
|Els Bastards
|4,59 MWp
|Alió i Puigpelat (Alt Camp)
|3,44 M€
|Autoritzat
|Montbrió I
|3,69 MWp
|Montbrió del Camp (Baix Camp)
|2,54 M€
|Pendent d’autorització
Dos dels projectes preseleccionats ja estan en funcionament (els de Granyanella 1 i Rialb), i els altres dos disposen d’un punt de connexió a la xarxa atorgat i de l'autorització administrativa prèvia i de construcció. El dels Bastards està a punt per començar la construcció, mentre que el de Montbrió I està pendent d'obtenir llicència d’obra.
Així mateix, tots els parcs compten amb el vistiplau institucional dels ajuntaments dels municipis, requisit indispensable fixat a les bases de la convocatòria. Ara, aquestes instal·lacions se sotmetran a una auditoria preventiva per confirmar-ne tots els detalls legals i tècnics abans de formalitzar-ne la compra definitiva.
La cartera renovable arribarà a 100 MW
Aquests projectes s’afegiran als parcs que L’Energètica va seleccionar com a resultat de les anteriors edicions de la crida pública a Vidreres, a la Selva (3,4 MWp); Sant Pere Sallavinera, a l’Anoia (3,52 MWp); Casserres, al Berguedà (1,63 MWp) i les Oluges, a la Segarra (5,44 MWp). A més, també va adquirir de manera directa el dels Valentins, al Montsià (9,8 MWp), el primer del país que combina producció d'electricitat i agrícola.
En conjunt, l'empresa pública té nou instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny. Globalment, sumant teulades solars, centrals hidràuliques i participacions en parcs eòlics, la cartera s'ampliarà fins als 71 MW. L'objectiu, segons fonts de L'Energètica, és acabar el 2026 fregant el centenar.