El temps de divendres: ambient assolellat amb algun ruixat de tarda

Després d'una setmana marcada per la tercera onada de calor de l'estiu, aquest dijous Catalunya viurà una jornada majoritàriament assolellada i estable, amb temperatures similars a les d'aquest dijous, tot i alguns matisos segons la zona. El cel es mantindrà clar i serè durant bona part del dia, si bé a la tarda creixeran les nuvolades en diversos sectors de l'interior i el Pirineu.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les primeres hores del dia poden començar amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, però s'aniran desfent ràpidament. A partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme a punts del prelitoral, del nord-est, del Pirineu i Prepirineu. A banda, no es descarta algun ruixat feble i molt puntual a l'extrem nord del Pirineu durant la tarda.
Pel que fa a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament en bona part del territori, mentre que la màxima es mantindrà similar o baixarà una mica. A l'interior de l'Ebre i en alguns punts del litoral i prelitoral sud, però, els termòmetres poden marcar temperatures lleugerament superiors.
D'altra banda, la visibilitat serà bona en conjunt i la pols en suspensió acabarà desapareixent al llarg del dia. El vent bufarà fluix en general, amb alguns cops moderats o puntualment forts al prelitoral sud i al sud de Ponent durant les hores centrals del dia.
Avisos per calor nocturna
Tot i això, el Meteocat manté actius els avisos de perill per calor nocturna a set comarques per a aquest dijous a la nit. En concret, l'avís estarà actiu entre les dues i les vuit hores de divendres, i el grau de perill màxim és d'u sobre sis. Aquestes són les comarques afectades, cinc de les quals són de la demarcació de Lleida i dues, de Girona:
- Noguera
- Segrià
- Pla d'Urgell
- Urgell
- Garrigues
- Gironès
- Baix Empordà
A mitjà termini
Pel que fa al cap de setmana, la previsió és que baixin lleugerament les temperatures, si bé diumenge tornaran a pujar a poc a poc. De cara a dilluns, a més, no es descarta que es torni a arribar a valors com els que ha patit el país durant els primers dies d'aquesta setmana.