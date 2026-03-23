Catalunya busca voluntaris per l'inici del Tour de França

El Departament d'Esports ha començat la campanya de voluntariat pel Grand Départ del Tour de França 2026, que celebrarà les tres primeres etapes a Catalunya del 4 al 6 de juliol. El formulari d'inscripció ja està obert per a tothom que vulgui "viure des de dins un esdeveniment que és una oportunitat extraordinària per projectar Catalunya al món com a territori de primer nivell esportiu, turístic i organitzatiu", segons ha indicat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, durant la presentació del projecte.
La ronda francesa farà el primer dia un recorregut de 19 quilòmetres per Barcelona, un trajecte de 182 quilòmetres el segon de Tarragona a Barcelona i un de 196 quilòmetres el tercer dia de Granollers a les Angles, ja a França.
Segons ha explicat Álvarez en un acte al CAR de Sant Cugat, es busquen persones que puguin col·laborar en diversos aspectes pels 63 municipis per on passaran les tres etapes inicials de la prova ciclista. Les dades dels inscrits es facilitaran als Ajuntaments dels municipis implicats a cada etapa, que tindran un responsable de voluntariat amb el qual es coordinarà i s'ubicarà cada persona al llarg del recorregut en funció de les necessitats.
Els voluntaris rebran un lot de marxandatge amb samarreta, gorra i motxilla. Paral·lelament, s'organitzaran sessions informatives arreu del territori amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme. Durant una jornada, s'explicaran les tasques a desenvolupar, que se centraran en aspectes com el protocol d'actuacions, la informació a la ciutadania o les normes de seguretat. A l'acte hi han assistit representants dels 63 municipis catalans per on passarà la 113a edició de la prova ciclista, de les 3 Diputacions implicades, de clubs ciclistes i d'entitats com la Federació Catalana de Ciclisme.
Com inscriure's?
La principal tasca de les persones voluntàries serà ajudar en l’organització de les etapes del Tour, sempre acompanyades de persones responsables, i donar informació a la ciutadania. No es necessita experiència prèvia en aquestes funcions, i els únics requisits són tenir 16 anys o més, parlar català, castellà o francès, completar una sessió informativa i omplir el formulari d’inscripció, que es pot trobar en l’apartat específic sobre el voluntariat del web del Grand Départ.
En aquest sentit, s’ha habilitat el formulari, on cada persona interessada haurà d’omplir les seves dades personals, triar a quina de les tres etapes i municipi vol ser i la seva disponibilitat (tot el dia o una part).
Tres etapes per carreteres de 63 municipis
El Tour de França tornarà a Catalunya per novena vegada en tota la seva història, però serà el primer cop que acollirà un Grand Départ. La suma de les tres jornades aglutina més de 350 quilòmetres de cursa per carreteres i carrers de 63 municipis. D’aquests, 43 són de la demarcació de Barcelona, 10 de Tarragona i 10 de Girona. Les etapes que tindran lloc a Catalunya seran:
- 1a etapa (4 de juliol): Recorregut per Barcelona (19 km)
- 2a etapa (5 de juliol): Sortida de Tarragona i arribada a Barcelona (182,4 km)
- 3a etapa (6 de juliol): Sortida de Granollers i arribada a Les Angles (França) (196 km)