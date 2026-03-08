El Tour de França arrencarà amb una cançó en català

Barcelona ja compta amb una cançó pròpia per a un dels esdeveniments esportius més destacats que acollirà el 2026. El consistori ha triat el grup Doctor Prats perquè compongui i interpreti el tema oficial del Grand Départ Barcelona 2026, amb la intenció d’acompanyar els mesos previs a l’inici del Tour de France i contribuir a crear un ambient festiu a la ciutat.
La cançó es presentarà el 26 de març, en el marc de la Festa dels 100 dies, que se celebrarà al passeig de Lluís Companys. L’esdeveniment, obert a tothom, marcarà l’inici del compte enrere oficial per a la sortida del Tour del 2026. La jornada inclourà diverses activitats i també un concert en directe de Doctor Prats, que estrenaran la cançó davant del públic per primera vegada.
El regidor d’Esports, David Escudé, ha remarcat que acollir el Grand Départ Barcelona 2026 és motiu de satisfacció per a Barcelona i que es volia dotar aquesta cita d’una banda sonora capaç de transmetre l’entusiasme que genera l’arribada del Tour.
La cançó té un ritme dinàmic i popular, pensat perquè la gent el pugui cantar i ballar. Inclourà referències al ciclisme, al ritme constant del moviment i a l’ambient que es viu als carrers quan la ciutat acull grans esdeveniments esportius. De fet, al vídeo publicat a Instagram, es pot sentir una part de la cançó que diu "energia, per recórrer carreteres infinites".
També vol transmetre la imatge d’una Barcelona mediterrània, lluminosa i connectada amb el món, amb la idea que esdevingui un himne durant els mesos previs a la sortida del Tour. Per Marc Riera, cantant principal de Doctor Prats, participar en el projecte és "un honor". La banda ha treballat en una composició amb molta energia i optimisme, pensada perquè soni als carrers i formi part de les celebracions vinculades a l’esdeveniment.
Amb aquesta proposta, l’Ajuntament també pretén donar al Grand Départ Barcelona 2026 una dimensió més cultural i participativa, implicant la ciutadania en l’ambient previ a l’arribada del Tour.