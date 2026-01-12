Les tres primeres etapes del Tour de França 2026 passaran per una seixantena de municipis catalans. Els ciclistes recorreran 397,4 quilòmetres per territori català amb la sortida de la primera etapa Barcelona, la segona a Tarragona i la tercera a Granollers. El Tour passarà per 12 comarques, amb 15 ascensions i 6.650 metres de desnivell positiu acumulat en territori català. En l'acte de presentació dels municipis per on passarà la competició ciclista, que ha reunit a Barcelona els alcaldes de tots els municipis, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat que "el món confia en Catalunya" i la seva capacitat d'acollir grans esdeveniments internacionals.
En la presentació al Palau de Pedralbes amb la seixantena d'alcaldes de municipis on passarà el Tour, Illa ha defensat que el pas de la competició ciclista per Catalunya és "en benefici" de tot el territori. "Quan escollim bé els objectius i unim esforços, Catalunya mostra la seva millor versió", ha defensat, tot encoratjant els batlles a fer que sigui "la millor edició" i "el millor Grand Départ", que es farà a Barcelona. El president de la Generalitat ha reivindicat que Catalunya "transmet confiança i seguretat al món" i ha defensat el "fort arrelament europeu" que, ha dit, comparteixen el Tour i el país.
"És un símbol que travessa fronteres", ha afirmat, tot recordant que la competició la veuen milions de persones arreu del món que descobriran els paisatges i arquitectura de municipis de tot Catalunya. Al seu torn, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha subratllat que el Tour deixarà un llegat econòmic, social i mediambiental. "És el millor esdeveniment possible que podem tenir el 2026", ha assegurat el conseller, que ha insistit que l'aposta del Govern és que com a mínim cada any se celebri un gran esdeveniment esportiu a Catalunya.
Barcelona, Tarragona i Granollers celebren el Tour
Entre la seixantena d'alcaldes que s'han citat en la presentació hi havia els de Barcelona, Tarragona i Granollers, les ciutats des d'on sortiran les tres etapes del Tour a Catalunya. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que l'esdeveniment permetrà "apropar la realitat geogràfica i arquitectònica" dels diversos municipis catalans i que el pas del Tour per Catalunya és "molt il·lusionant". S'ha de recordar que el setembre de 2025 l'Ajuntament de Barcelona va demanar que s'exclogués a l'equip d'Israel del Tour de França, ho va fer el regidor d'Esports del consistori, David Escudé, en una entrevista a Betevé. Tot i això, en cap cas es van plantejar la supressió del Tour si Israel participava.
Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dit que el Tour és "el més gran" que ha passat a la ciutat "des de l'època d'August". "Serem el centre del món", ha afirmat el batlle de Tarragona, que ha reivindicat l'esdeveniment ciclista com a "únic". Finalment, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha remarcat que "la ciutat es bolcarà" amb el Tour. "És un somni fet realitat", ha dit Barnusell, que ha considerat que la sortida des de la ciutat farà que es projecti a nivell internacional.
Les tres etapes a Catalunya
El Gran Départ, que per primer cop es farà a Barcelona, serà el 4 de juliol. Es tractarà d'una contrarellotge per equips de 19,7 quilòmetres. Sortirà de la platja per recórrer el passeig marítim i passarà per la Sagrada Família i avingudes planes abans d'acabar amb un final exigent al castell de Montjuïc. La segona etapa, el 5 de juliol, tindrà la sortida a Tarragona i arribarà a Barcelona. El recorregut seran 178,4 quilòmetres, tindrà una ruta litoral i passarà per la costa de Begues, on es tornarà més accidentat i exigent.
El final serà un circuit urbà amb tres pujades al castell de Montjuïc, amb 600 metres amb un 13% de pujada, abans d'arribar a la meta davant l'Estadi Olímpic. La tercera etapa, el 6 de juliol, sortirà de Granollers i acabarà a l'estació dels Angles, a 1.794 metres, situada al Capcir. El recorregut seran 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de 3.950 metres. Passarà per la collada de Toses, entre el Ripollès i la Baixa Cerdanya, que es troba a 1.778 metres.