Marató de Barcelona 2026: carrers tallats i afectacions al transport públic

Aquest diumenge 15 de març, Barcelona tornarà a viure una de les cites que ja formen part del calendari habitual de la ciutat comtal: la Zurich Marató. A les vuit i mitja del matí, els 32.000 corredors inscrits arrencaran del passeig de Gràcia, entre la Gran Via i la plaça de Catalunya, i correran 42.195 quilòmetres fins a passeig de Lluís Companys.
Més enllà de ser un esdeveniment que concentra l'atenció de milers de persones, també comporta diverses afectacions al trànsit, transport públic i estacionament que cal tenir en compte. Aquí us deixem tots els detalls.
Carrers tallats
A les 5 hores de la matinada d'aquest diumenge, es tallarà la circulació als següents punts:
- Plaça Catalunya: calçades muntanya, Besòs i Llobregat.
- Ronda Universitat: entre rambla Catalunya i Balmes.
- Plaça Urquinaona: calçades central i muntanya.
- Ronda Sant Pere: entre Pau Claris i plaça Catalunya.
Unes hores més tard, a partir de les 7.30, es tallarà la circulació al recorregut sencer, que podeu consultar aquí. Un cop hagin passat tots els participants, s'obrirà la circulació de nou al lateral Besòs del passeig de Gràcia, entre plaça de Catalunya i Casp.
On no es pot aparcar?
D'altra banda, també hi haurà restriccions d'estacionament en alguns carrers del recorregut. Es podrà tornar a aparcar en aquests a partir de les 15.30 hores d'aquest diumenge. Són els següents:
- Viladomat (costat Llobregat), de València a Aragó.
- Mallorca (costat muntanya), de Comte d’Urgell a Calàbria.
- Sepúlveda (costat muntanya), de Casanova a Villarroel; de Villarroel a Comte Borrell (motos incloses), i de Comte Borrell a Rocafort.
- Floridablanca (costat mar), de Rocafort a Comte d’Urgell.
- Diagonal (calçada muntanya), des de Josep Pla fins a rambla Poblenou i des de rambla Poblenou fins a Ciutat de Granada, incloent-hi motos a la vorera.
- Diagonal (calçada mar), des de Roc Boronat fins a Josep Pla.
- Llull (costat mar), des de Selva de Mar fins a l’av. Diagonal, incloent-hi motos a la vorera.
- Pallars (costat mar), des d’Àlaba fins a Àvila, incloent-hi motos a la vorera.
- Passeig de Gràcia, a tots els laterals i a la calçada central, des de plaça de Catalunya fins a Gran Via (incloent-hi motos).
- Plaça Urquinaona i plaça Catalunya: calçada muntanya, ambdós costats.
- Ronda Sant Pere: ambdós costats, entre Pau Claris i plaça Catalunya.
- Xamfrà ronda Sant Pere – plaça Catalunya: costat mar–Besòs.
- València (prohibició a ambdós costats en tres trams diferents, motos incloses): de Viladomat a Comte d’Urgell, de Sant Joan a Roger de Flor i de Biscaia a Espronceda.
- Huelva: d’Espronceda a Felip II, ambdós costats, motos incloses.
- Mallorca (dos trams afectats ambdós costats, motos incloses): de Sibelius a Rogent i de Roger de Llúria fins a passeig de Gràcia.
- Calàbria: costat Besòs, de Gran Via a Mallorca.
- Plaça Catalunya: ambdós costats, de ronda Universitat a Gran Via.
- Sepúlveda: costat mar, de Villarroel a Comte Borrell (motos incloses).
- Rocafort: costat Llobregat, de Sepúlveda a Floridablanca.
- Floridablanca – Comte d’Urgell: xamfrà mar–Llobregat.
- Comte d’Urgell: costat Besòs, de Manso a Floridablanca.
- Paral·lel: calçada Besòs, entre Comte Borrell i Calàbria (motos incloses).
- Picasso: calçada central, costat Llobregat, d’avinguda Marquès de l’Argentera a passeig Pujades (motos incloses).
- Litoral: costat mar, entre Rosa Sensat i Frederic Mompou.
- Josep Pla: costat Llobregat, entre passeig Garcia Fària i passeig Taulat.
- Diagonal: calçada muntanya, de plaça Llevant a Josep Pla.
- Llull: costat muntanya, de Selva de Mar a avinguda Diagonal (motos incloses).
- Xamfrans Llull – rambla Poblenou: tots quatre xamfrans.
- Pallars: costat muntanya, d’Àlaba a Àvila (motos incloses).
- Almogàvers: costat mar, de Wellington a Nàpols (motos incloses).
- Xamfrà Almogàvers – Roger de Flor: costat muntanya–Besòs.
- Roger de Flor: costat Besòs, d’Almogàvers a Ausiàs Marc.
- Xamfrà Roger de Flor – Ausiàs Marc: costat mar–Llobregat.
- Ausiàs Marc (tres afectacions diferents): ambdós costats, de Roger de Flor a Bailèn; Xamfrà Ausiàs Marc – passeig Sant Joan, el costat mar–Besòs (motos a la calçada); i xamfrà Ausiàs Marc – Bruc, al costat mar–Besòs.
- Lluís Companys (calçada Llobregat).
- Pujades (lateral muntanya).
- Marquès de l’Argentera (costat mar), des de pla de Palau fins a l’accés de l’estació de França.
Afectacions al transport públic
Pel que fa al transport públic, hi haurà algunes línies de bus afectades, que es desviaran o de les quals es limitarà el recorregut. Aquestes són: D20, D50, H8, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, X3, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 96, 109, 120, 121, 126, 136, 141 i 192.
Des de l'Ajuntament de Barcelona aconsellen consultar els avisos al web de TMB i, sempre que es pugui, es recomana agafar el metro per als desplaçaments per les zones per on passa la cursa.
Les línies del trambesòs també patiran les següents afectacions:
- 7.45 h: tall total T4, T5 i T6 entre Glòries i Ciutadella.
- 12 h: restabliment parcial de T4 de Glòries a Verdaguer.
- 14.45 h: restabliment total de T4.
- 15.30 h: restabliment de T5 i T6.