L'Ajuntament de Barcelona demana eliminar a Israel del Tour de França 2026

L'Ajuntament de Barcelona demana que s'exclogui a l'equip d'Israel del Tour de França, que sortirà de Barcelona el 4 de juliol de 2026. “Demanem que els equips que competeixen en qualsevol esport sota bandera israeliana, deixin de fer-ho”, ha assenyalat el regidor d'Esports del consistori, David Escudé, en una entrevista a Betevé.
Després del posicionament de l'Ajuntament a favor de Palestina amb la creació del projecte Districte 11, com ha explicat Escudé, i en un marc espanyol en què el govern ha refermat la posició a favor que els equips israelians no participin en les competicions esportives internacionals; l'Ajuntament de Barcelona continua en la línia d'aquestes exigències per al Tour de França del 2026.
"A través de l'esport volem manar el missatge que s'aturi el genocidi", ha assegurat Escudé a l'entrevista. A més, ha fet referència a l'exemple de Rússia i ha expressat que “no pot ser que per fets similars se suspengui als atletes russos de participar sota la seva bandera i que, veient les atrocitats i l'horror que es comet a Gaza, qui decideix, que és el COI, miri per a un altre costat”.
El regidor ha declarat que hi haurà Grand Départ a Barcelona, “no ens plantegem en cap cas la supressió”, ha expressat. L'Ajuntament de Barcelona va anunciar a la fi de 2024 que acolliria el Tour el 4 de juliol de 2026, al qual seguiran dues etapes més a Catalunya. Un conveni amb els organitzadors Amaury Sport Organisation (ROSTEIXO) que comporta una aportació pública de 9,68 milions d'euros durant tres anys.