Tenyir el Tour de França d'estelades: la crida de l'ANC i Òmnium

El Tour de França tornarà a centrar les mirades del món en Catalunya, com ja ho va fer fa unes setmanes amb la visita del papa Lleó XIV. El focus d'atenció de l'esdeveniment ciclista, doncs, és un bon moment per fer revifar la pulsió independentista. Així ho expressen des de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural que han engegat una campanya per "tenyir" el Tour d'estelades i "fer visible la reivindicació independentista". La iniciativa, que rep el suport i la implicació del Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), preveu comptar amb la participació d’altres entitats independentistes i col·lectius del país.
"L’objectiu principal és convertir el pas del Tour per terres catalanes en una gran demostració cívica i democràtica per reivindicar el dret a l’autodeterminació de Catalunya, aprofitant la important projecció mediàtica internacional d’aquest esdeveniment els dies 4, 5 i 6 de juliol", argumenten des de les dues entitats impulsores de la crida, que asseguren que, durant les tres etapes del Tour al Principat, ompliran l'esdeveniment d'estelades i pancartes amb proclames independentistes.
Josep Vila, president de l'ANC, defensa aquesta acció reivindicativa com una forma de tornar a fer sentir la veu independentista arreu del món: "Necessitem tornar a omplir els carrers i demostrar que el moviment continua fort i compromès amb l'objectiu de la independència. Sortim a rebre el Tour amb estelades. Hi som!", ha asseverat el president de l'assemblea. Vila argumenta que cal aprofitar "aquest gran aparador mediàtic per tornar a mostrar al món que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol no està resolt i la nostra voluntat d'esdevenir un estat independent continua intacta". Un plantejament amb projecció internacional compartit també pels mandataris de les altres organitzacions independentistes del país.
Mantenir viva la flama de l'independentisme
En la mateixa línia que Vila, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, també insta la ciutadania a sumar-se a la reivindicació plantejada, ja que considera que és una bona forma de "mostrar al món" que "a Catalunya hi ha un poble que continua defensant, de manera democràtica i cívica, el dret a decidir lliurement el seu futur polític”: “El pas del Tour és una oportunitat excepcional per tornar a mostrar la catalanitat al món i que la voluntat d’assolir la independència continua ben viva, amb una societat civil organitzada disposada a manifestar-se de manera pacífica” ha assegurat el president de l’entitat.
L'acció, tal com recorden des de les dues entitats impulsores -i amb el suport del Consell de la República i l'AMI-, dona continuïtat a les múltiples mobilitzacions independentistes que s'han dut a terme en diverses competicions ciclistes de gran impacte mediàtic que han passat pel país, com la Volta a Catalunya, la Vuelta o, a mitjans de juny, la Volta femenina a Catalunya.