Febre pel Tour de França a Vic: les millors imatges

Dia històric a la ciutat de Vic, per on aquest dilluns 6 de juliol -festiu al municipi amb motiu de la Festa Major- ha passat la 3a etapa del Tour de França 2026. Centenars d'aficionats i curiosos han gaudit d'una jornada festiva i molt calorosa. La gent ha esperat el pas de la competició ciclista més important del món enmig d'un ambient de luxe i moltes estelades, i esport, festa i reivindicació s'han donat la mà a Vic i arreu dels municipis osonencs per on ha rodat la cursa. A continuació, un recull de les millors imatges del pas del Tour 2026 per la ciutat de Vic: