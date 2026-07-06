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Febre pel Tour de França a Vic: les millors imatges

Societat

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Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 16:32

Dia històric a la ciutat de Vic, per on aquest dilluns 6 de juliol -festiu al municipi amb motiu de la Festa Major- ha passat la 3a etapa del Tour de França 2026. Centenars d'aficionats i curiosos han gaudit d'una jornada festiva i molt calorosa. La gent ha esperat el pas de la competició ciclista més important del món enmig d'un ambient de luxe i moltes estelades, i esport, festa i reivindicació s'han donat la mà a Vic i arreu dels municipis osonencs per on ha rodat la cursa. A continuació, un recull de les millors imatges del pas del Tour 2026 per la ciutat de Vic

  • Les estelades guiaran el pas del Tour per la ciutat de Vic.
  • Grans estelades onegen esperant el pas dels ciclistes per Vic
  • Grans estelades onegen esperant el pas dels ciclistes per Vic
  • La gent espera que passi el Tour de França 2026 per les principals vies de la ciutat
  • Vic espera el pas del Tour de França 2026.
  • La caravana publicitària del Tour de França 2026 desboca l'eufòria a Vic.
  • La caravana publicitària del Tour de França 2026 desboca l'eufòria a Vic.
  • El govern de Vic, aquest dilluns durant el Tour de França 2026.
  • Vic ha instal·lat una fanzone per amenitzar l'espera del pas del Tour de França.
  • Vic vibra amb el pas del Tour de França 2026.
  • Vic vibra amb el pas del Tour de França 2026.

 

  • Tour de França 2026 a Vic.
  • Vic vibra amb el pas del Tour de França 2026.
  • Vic vibra amb el pas del Tour de França 2026.
  • El pas del Tour de França ha desbocat l`eufòria a Vic entre estelades i molta calor.

 

  • Tour de França 2026 a Vic.

 

  • Tour de França 2026 a Vic.
Oriol Clavera
  • Tour de França 2026 a Vic. -
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