Un estudi adverteix que les rescloses posen en perill la biodiversitat del riu Ter a Osona

Un treball impulsat pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) de la UVic-UCC, a petició del Consorci del Ter i la Diputació de Barcelona, constata que el tram del riu Ter al pas per Osona pateix conseqüències severes per la concentració de rescloses que, segons afirma l'estudi, "posen en risc la biodiversitat". S’han estudiat gairebé 66 quilòmetres de riu, detectant-hi fins a 32 obstacles -la major part, rescloses-, fet que significa una mitjana d’un obstacle cada 512 metres. Les dades recollides evidencien que un 67% d’aquestes estructures generen una mala connectivitat, i això frena el desplaçament habitual tant de peixos com de sediments pel riu.
L’informe assenyala que la fragmentació del Ter restringeix la seva funció ecològica, ja que el trajecte "està fortament interromput per la presència de rescloses i altres obstacles transversals que en limiten la connectivitat fluvial i la seva funcionalitat ecològica, posant en risc la biodiversitat". Aquesta problemàtica, segons el mateix document, afecta directament la persistència d’espècies natives de peixos com la truita comuna, el barb de muntanya o la bagra. Algunes d’aquestes espècies figuren entre les vulnerables o amenaçades, i d’altres, com l’anguila, ja no hi són presents localment.
La diagnosi, que s’ha completat aquest juny, repassa la connectivitat fluvial i recull accions orientades a modificar aquesta realitat. El coordinador del CERM, Marc Ordeix, apunta al fet que "estem molt acostumats a les rescloses com a part del paisatge del riu Ter i se'ns fa difícil entendre el seu impacte ambiental" i afegeix que "cal ser prou valents per enderrocar-ne algunes i per fer petites modificacions a la resta per a fer-les més sostenibles".
El document destaca que "la manca de connectivitat longitudinal dificulta el cicle de vida d'aquests peixos, com són les migracions per a la seva reproducció o alimentació, i contribueix a la degradació global dels ambients fluvials".
Actuacions amb resultats "limitats"
Diverses actuacions, com la retirada de rescloses fora d’ús i sense valor patrimonial o la incorporació de dispositius de pas per a peixos, s’han executat en els últims anys. Els autors de l’estudi adverteixen, però, que els resultats "són limitats". L’informe subratlla que, tot i aquests passos, la fragmentació persisteix i la connectivitat ecològica roman insuficient per garantir l’estabilitat de la biodiversitat del riu Ter a la zona d’Osona.
Per canviar aquesta tendència, es proposa un conjunt d’accions específiques: eliminar quatre obstacles en desús, millorar cinc dispositius de pas per a peixos ja existents, construir 24 rampes per a peixos en diverses rescloses i instal·lar un ascensor per a peixos a la presa de Sau. El pressupost estimat global d’aquestes mesures oscil·la entre 6,8 i 9,8 milions d’euros.
Les conclusions extretes pel CERM i el Museu del Ter, que han desenvolupat el treball juntament amb el Consorci del Ter i la Diputació de Barcelona, apunten la urgència d’una acció coordinada i sostinguda per afavorir la connectivitat i preservar la diversitat biològica al riu Ter al territori.