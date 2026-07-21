El Govern entra a la Fundació BETA de la UVic-UCC

El Govern ha aprovat la participació de la Generalitat de Catalunya en el Patronat de la Fundació Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària UVic-UCC (Fundació BETA), un centre de referència en recerca aplicada, innovació i transferència de coneixement en àmbits estratègics com la bioeconomia circular, els sistemes agroalimentaris, la biodiversitat, la sostenibilitat i la transició ecològica. Amb aquesta decisió, el Govern vol donar resposta als grans reptes ambientals, agroalimentaris i econòmics del país, i consolida la col·laboració amb un actor clau de l'ecosistema català de recerca i innovació. Aportarà 875.000 euros.
La participació de la Generalitat en la Fundació BETA respon al caràcter transversal de la seva activitat, situada en la intersecció de tres grans prioritats de país: la transformació agroalimentària i la bioeconomia circular, l'excel·lència científica i la transferència de coneixement, i la transició ecològica i la conservació de la biodiversitat. Per aquest motiu, la incorporació al Patronat es vehicula de manera conjunta a través dels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; i de Recerca i Universitats.
En representació de la Generalitat de Catalunya, formaran part del Patronat la persona titular de la direcció general competent en matèria d'agricultura i ramaderia; la persona titular de la direcció general competent en matèria de recerca; la persona titular de la direcció de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), i la persona titular de la direcció general competent en matèria de polítiques ambientals i medi natural.
Una aportació conjunta de 875.000 euros
Aquest nou marc de col·laboració es traduirà en una aportació conjunta de 875.000 euros durant l'exercici 2026, destinada a reforçar l'activitat de la Fundació i impulsar projectes de recerca, innovació i transferència de coneixement en àmbits estratègics per al país.
En aquest marc, el Govern també ha impulsat la nova seu del Centre a Soses (Segrià), ubicada a les instal·lacions de Fertiebro, un model pioner que integra la recerca aplicada amb la producció industrial per accelerar el desenvolupament de noves solucions per al sector agroalimentari.
A més, el Departament d'Agricultura ha aportat entre 2024 i 2025, 1 milió d'euros al Centre Tecnològic BETA per reforçar aquesta aposta estratègica per la recerca i la innovació.
Actualment, el Centre Tecnològic BETA compta amb més de 130 professionals, participa en més de 60 projectes europeus i s'ha consolidat com un dels actors més destacats de Catalunya i de l'Estat en els àmbits de la bioeconomia, l'agroalimentació i el medi ambient.
L'objectiu d'aquest acord és consolidar i reforçar l'ecosistema català de coneixement, incrementant la competitivitat del sector agroalimentari, accelerant la transició cap a models productius més sostenibles i contribuint a posicionar Catalunya com un referent europeu en recerca aplicada i innovació.
Cap a una fertilització més circular i menys dependent
Per al Departament d'Agricultura, aquest acord de col·laboració és també una fita en la línia de treball per impulsar l'economia circular dels nutrients. Els fertilitzants importats són cada vegada més cars, més incerts i amb més impacte ambiental. Continuar depenent-ne posa en risc la competitivitat del sector.
A Catalunya i al conjunt de la Mediterrània aquesta vulnerabilitat és encara més gran per la disponibilitat limitada de sòl i d'aigua. Per aquest motiu, és imprescindible fer un ús més eficient dels nutrients. Transformar els residus de les granges, de les indústries agroalimentàries i de les ciutats en biofertilitzants de qualitat permet reduir la dependència exterior i enfortir el sistema agroalimentari català.
Perquè els biofertilitzants esdevinguin una alternativa real, cal disposar de coneixement científic i evidència que en garanteixin la qualitat, l'eficàcia agronòmica i la seguretat ambiental. Per això, el Govern aposta per reforçar la col·laboració entre l'Administració, els centres de recerca i les empreses, amb l'objectiu de transformar la innovació en solucions aplicables al sector.
Aquest acord s'emmarca en l'Estratègia catalana del digestat i el Pla d'acció 2024-2030, que promouen un model de fertilització basat en la valorització dels recursos i en la recuperació dels nutrients, amb menys dependència als recursos importats. Amb aquesta col·laboració, el Govern i el Centre Tecnològic BETA reforcen la recerca aplicada i la transferència de coneixement al sector per accelerar el desenvolupament de biofertilitzants i consolidar Catalunya com a referent europeu en bioeconomia circular.