El Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) es posiciona com un dels principals motors de captació de fons europeus en bioeconomia i medi ambient a l'Estat espanyol, posicionant la universitat entre les entitats líders en aquest àmbit. Prova d'això és que, entre el 2021 i el 2024, el centre ha captat més d'11,5 milions d'euros en projectes del programa Horitzó Europa. Durant aquest període, la UVic-UCC ha participat en 25 iniciatives finançades en el marc del projecte, esdevenint la 20a universitat de l'Estat i la 5a de Catalunya amb més captació de fons del programa europeu.
Dels 25 projectes, 21 han estat impulsats o tenen la participació del Centre BETA, sis dels quals com a entitat coordinadora. Dins del programa Horitzó Europa, el centre destacat en àrees com l'alimentació, la bioeconomia, els recursos naturals i el medi ambient, abordant reptes globals com el canvi climàtic, la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris o la gestió de l'aigua.
La contribució del Centre BETA en aquests àmbits permet que la UVic-UCC formi part d'un grup reduït d'entitats capdavanteres a l'Estat espanyol, juntament amb institucions com el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) o l'Agència Estatal d'Investigació (AEI). A més, se situa al costat d'universitats com la de Santiago de Compostel·la o la de Vigo, i de centres tecnològics de referència com l'AZTI, un dels principals centres de recerca i innovació del País Basc, o el Leitat, un dels centres tecnològics més grans de Catalunya.
"Estem competint amb grans centres de recerca amb una trajectòria molt consolidada i una elevada capacitat de captació de fons. El fet de formar part d'aquest grup demostra que el BETA ha sabut posicionar-se i competir al mateix nivell en l'àmbit europeu", apunta Sergio Ponsá, director del CT BETA.
Recerca connectada amb el territori
El creixement del Centre BETA en els darrers anys s'explica per la seva capacitat d'identificar necessitats reals del territori i del sector productiu, i de transformar-les en projectes de recerca i innovació amb impacte. Aquesta orientació ha permès al centre especialitzar-se en àmbits com la bioeconomia circular, la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris o la gestió eficient dels recursos. "Una de les claus del Centre BETA és que els projectes no es dissenyen des d'un despatx, sinó amb empreses, administracions i actors del territori implicats des del primer moment. Això fa que les solucions que desenvolupem siguin aplicables i tinguin impacte real", remarca Ponsá.
Al mateix temps, el centre ha consolidat un posicionament destacat en l'àmbit europeu a través de la participació activa en xarxes, plataformes i consorcis internacionals i, actualment, forma part de 17 xarxes, clústers i associacions a Catalunya i a l'Estat, i de 25 a Europa, fet que li ha permès establir aliances amb un ampli nombre de socis d'arreu del continent. Aquesta xarxa de col·laboració ha estat clau per accedir a projectes competitius i per situar el centre en els principals espais de definició de prioritats en l'àmbit de la sostenibilitat.
En aquest context, el centre tecnològic de la UVic-UCC participa i coordina projectes europeus en consorcis amb empreses, administracions i centres de recerca. Destaquen especialment les iniciatives FlagShip de la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), orientades a desplegar solucions innovadores industrials. El centre és l'única entitat de l'Estat espanyol present en tres d'aquests projectes, orientats a construir i validar noves cadenes de valor de la bioeconomia a escala real.
Aquest conjunt d'activitats es tradueix en el desenvolupament de plantes pilot i demostratives, noves tecnologies de valorització de subproductes i eines per millorar l'eficiència en l'ús de recursos com l'aigua o els nutrients, amb aplicació directa en el sector agroalimentari i industrial.
Amb els peus al territori
El Centre BETA impulsa projectes en els quals participen activament empreses, administracions públiques i altres actors clau del sector agroalimentari i ambiental, que contribueixen a situar Catalunya i els seus sectors productius en els principals espais europeus de recerca i innovació. En aquest sentit, els projectes europeus no només generen impacte dins del centre, sinó que també canalitzen finançament, coneixement i oportunitats cap a l'ecosistema, tot afavorint la participació d'empreses i institucions en consorcis internacionals.
Més enllà d'Horitzó Europa, el BETA també participa activament en altres programes europeus com LIFE, PRIMA o programes Interreg, amb un total de més de 5,3 milions d'euros addicionals captats en aquests instruments durant el mateix període 2021-2024.
"Formar part d'aquest grup d'entitats capdavanteres reforça el compromís amb una recerca útil, connectada amb els reptes reals i amb vocació europea", apunta Ponsá. Aquest reconeixement reforça el paper del CT BETA com a agent tractor dins de l'ecosistema català, capaç de connectar el territori amb les oportunitats europees.