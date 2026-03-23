El Congrés BIT de Vic 2026 posa el focus en la bioeconomia agroalimentària i forestal

Vic acull una nova edició del Congrés BIT els dies 25 i 26 de març, una cita que dona el tret de sortida als actes previs al Mercat del Ram i que enguany posa el focus en dues temàtiques clau: la bioeconomia agroalimentària i forestal.
El programa es dividirà en dues jornades especialitzades i diferenciades per abordar cada un dels debats a través d'una programació d'actes i activitats, entre les quals hi haurà conferències, taules rodones o sortides per conèixer projectes del territori.
En el cas de BIT Agro -el 25 de març-, l'èmfasi serà en l'acceptació social i l'encaix regulatori de les noves solucions tecnològiques per a la bioeconomia; mentre que el BIT Forest -el 26 de març- se centrarà en la necessitat de connectar visions entre la gestió, la indústria i el mercat per generar impacte econòmic i construir un futur sostenible. El Congrés s'adreça a professionals, empreses i institucions del sector agroalimentari i ramader, i als actors del sector forestal, de la fusta i la bioconstrucció.
"El repte del BIT d'enguany és abordar dos sectors molt estratègics", apunta Carme Sáez, directora del Congrés BIT, que destaca "el lideratge de l'Ajuntament de Vic per fer que una iniciativa local acabi transcendint i impactant a un territori molt més ampli que la comarca d'Osona".
"El Congrés BIT és un espai de referència per explicar experiències, difondre coneixement i reforçar la col·laboració entre institucions, empreses, centres de recerca i agents del territori al voltant de la bioeconomia", apunta Raquel Sánchez, directora dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
"El Congrés BIT incorpora el sector forestal amb l'objectiu de demostrar el potencial dels boscos del país, un sector que és un motor econòmic i un element clau per l'equilibri territorial", apunta l'alcalde de Vic, Albert Casells.