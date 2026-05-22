L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el cos d’Agents Rurals han obert una investigació arran d’una taca de substància, probablement gasoil o dissolvent, detectada al riu Ter al seu pas per Manlleu. Segons l’ACA, "L'ACA informa que va rebre aquest dijous a les vuit del vespre un avís del CECAT per la presència d'una taca al riu Ter." Les primeres observacions situen una canonada d’aigües pluvials del municipi com a font més probable del vessament: "Segons l'ens públic, el possible origen del vessament se situa en una canonada d'aigües pluvials del municipi."
Davant l’aparició de la taca, Aigües de Vic i Aigües d’Osona Sud van aturar la captació d’aigua durant hores. Passada la mitjanit, el servei es va reprendre gràcies als sistemes de filtració presents. L’ACA remarca que aquestes empreses "disposen de filtres de carbó actiu que permeten la retenció de compostos orgànics" i també especifica: "L'ACA informa que la depuradora no presentava cap anomalia."
A la vegada, Protecció Civil de Manlleu va mobilitzar recursos per retirar la màxima quantitat de carburant possible de l’aigua. Fonts municipals apunten que divendres al migdia la taca es trobava "pràcticament dissipada". Els inspectors de l’ACA, junt amb la brigada municipal i personal tècnic de SOREA -operadora del clavegueram-, continuen revisant l’escenari per establir l’origen concret i descartar efectes persistents.
Seguiment tècnic i anàlisi de possibles impactes
Tècnics de SOREA tenen previst mantenir l’examen dels punts crítics durant la setmana següent, amb l’objectiu d’identificar el responsable del vessament. Tant les administracions locals com les companyies d’aigua prossegueixen amb la supervisió per detectar qualsevol conseqüència ambiental o alteració en el subministrament, tot esperant l’informe concloent de la investigació.