Salut reforça l'atenció ambulatòria a Osona amb el nou hospital de dia del Consorci Hospitalari de Vic

El nou Hospital de Dia Polivalent del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ja funciona a ple rendiment a la planta 0 de l'Hospital Universitari de Vic. Ja fa quatre setmanes que l'activitat funciona a la planta baixa, un temps que ha permès confirmar els avantatges d'un model d'atenció ambulatòria que prioritza l'accessibilitat i el benestar de l'usuari, eliminant les barreres que condicionaven l'activitat en l'antiga ubicació.
El canvi més significatiu ha estat la millora en els circuits d'entrada d'aquest recurs ambulatori, i el trasllat a peu de carrer evita que els pacients i familiars hagin de recórrer l'interior de l'hospital o dependre dels ascensors, un factor determinant per a persones amb mobilitat reduïda o que arriben en transport sanitari. L'accés directe des de l'exterior agilitza l'arribada i aporta major autonomia a les persones usuàries de l'Hospital de Dia Polivalent.
Un cop dins, el disseny és diàfan i l'entrada de llum natural han transformat l'ambient per fer-lo més amable i reduir l'estrès ambiental durant les estades. La nova distribució també permet una separació efectiva entre les àrees d'adults i pediatria: els pacients adults disposen d'un entorn de més silenci i privacitat, mentre que els infants tenen una zona de jocs integrada que facilita el temps d'espera i fa més distreta l'atenció ambulatòria.
Més capacitat i millora de la seguretat clínic
L'increment d'espai ha permès passar de set a 20 punts de tractament i garanteix una gestió més fluida de l'activitat diària i de les consultes assistencials. A més, les instal·lacions aporten un salt en seguretat gràcies al monitoratge centralitzat, que permet supervisar l'evolució de totes les persones usuàries en temps real des del control d'infermeria.
En aquesta línia, la incorporació de dues sales de fluxos amb pressió negativa permet atendre patologies respiratòries amb la màxima seguretat ambiental en aquest entorn ambulatori. Així, el confort s'ha reforçat també amb la renovació del mobiliari, que inclou butaques i llits elèctrics per facilitar el descans en tractaments de llarga durada.
Optimització d'espais
El projecte ha suposat una inversió total d'1,8 milions d'euros, finançats conjuntament pel Servei Català de la Salut i el Consorci Hospitalari de Vic. Aquests recursos s'han destinat a transformar els 860 metres quadrats que ocupa el nou servei, on s'atenen prop de 4.000 pacients l'any amb tractaments com transfusions de sang o immunoteràpia, entre d'altres.
L'espai que ha quedat lliure a la segona planta es podrà utilitzar pròximament per a l'ampliació de l'àrea de Pediatria general, completant així una millora integral en la distribució dels serveis de l'Hospital.