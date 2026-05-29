La plantilla de Pascual a Gurb tallarà la C-17 aquest diumenge en una nova acció de protesta

Nova mobilització dels treballadors de la planta de Pascual a Gurb després de la venda d'aquesta a Casa Tarradellas per a la producció de mozzarella. En aquesta ocasió, aquest diumenge la plantilla pretén tallar la C-17 al seu pas per davant de la fàbrica en motiu de protesta pel "silenci" que manté l'empresa i la "manca de resposta" per negociar el seu futur laboral.
Aquesta serà la tercera acció del personal de Leche Pascual a Gurb per manifestar el seu "descontentament" i "indignació" per la falta de voluntat de la companyia a l'hora de fer una negociació col·lectiva. Les mobilitzacions van començar el passat 11 de maig.
El Col·lectiu Ronda –grup que assessora els treballadors- ha emès un comunicat on dona veu a la portaveu de la plantilla, Lidia Sánchez: "Som 80 famílies que hem de venir a treballar i sense saber què passarà. No ens diuen res del nostre futur laboral mentre anem veient com s'emporten la maquinària".
En aquesta línia, la fàbrica de Gurb ha deixat de tractar i envasar la llet que fins ara produïa per a Lidl i Llet Nostra, una producció que, segons la plantilla, s'hauria desviat a les instal·lacions de Leche Pascual a Aranda del Duero. Aquest fet, diuen, suposa una reducció del 50% de la capacitat productiva de la planta.
L'advocat de Col·lectiu Ronda, Quim Español, recorda que, ara com ara, no hi ha cap proposta sobre la taula per part de l'empresa que asseguri unes garanties suficients per a tota la plantilla davant d'aquest procés de tancament. També afegeix que "és inversemblant l'actual situació i la negativa reiterada de Leche Pascual a negociar unes condicions dignes de sortida de les persones treballadores en un procés col·lectiu, i no individual, i sobretot a informar de forma detallada sobre la venda de la fàbrica i el canvi de model productiu i de propietaris. Unes accions que posen en joc el futur de moltes persones amb molts anys de feina mentre l'empresa defuig l'obligació d'iniciar un procés d'acomiadament col·lectiu amb totes les garanties".