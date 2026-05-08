Pascual nega que vulneri el dret de vaga de la plantilla de Gurb

El Grupo Pascual ha negat que estigui vulnerant el dret a vaga dels treballadors de la planta que la companyia té a Gurb, a la comarca d'Osona, tal com ha denunciat la plantilla després de saber que aquest cap de setmana es volien desmuntar dues línies d'uperització. Fonts de l'empresa han assegurat que "el trasllat de la maquinària d'envasat de llet és a causa d'un procés de reorganització planificada i coordinada amb antelació per no alterar l'abastiment dels clients".
La companyia també ha declarat que la "totalitat" dels treballadors de Gurb ja disposen d'"ofertes individuals" per part de la catalana Casa Tarradellas, que ha adquirit la planta làctia amb la voluntat d'iniciar en aquest emplaçament una nova activitat industrial centrada en la fabricació de mozzarella.
Segons han assenyalat els responsables de Pascual, les ofertes respecten "el salari i l'antiguitat", i donen "seguretat" als treballadors per prendre decisions "amb informació i garanties". Des de l'empresa han explicat, a més, que aquestes ofertes s'han lliurat formalment i han estat "rebutjades" per l'advocat que assisteix els treballadors en el marc d'un acte de conciliació laboral.
Negociació col·lectiva
Els treballadors de Gurb, per la seva banda, mantenen la convocatòria de vaga per al dilluns 11 de maig, amb la intenció de forçar un procés de negociació col·lectiva que, fins ara, l'empresa no ha acceptat. La plantilla de la fàbrica de Pascual a Gurb va denunciar aquest dijous en un comunicat la "vulneració del dret de vaga" que patien perquè la companyia lletera inicia "aquest cap de setmana el desmantellament de la unitat productiva" amb l'objectiu de "desactivar els efectes de l'aturada" tot reduint a la meitat la capacitat de la planta.