Marta Otero, nova rectora de la UVic-UCC: «Entomo el repte amb il·lusió, respecte i profund sentit de servei»

Aquest dimecres 15 de juliol marcarà la història -i el futur- de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. El Paranimf ha estat l'escenari de la presa de possessió de la nova rectora de la universitat, la doctora Marta Otero Viñas, en substitució de Josep Eladi Baños, qui ha ostentat el càrrec durant els darrers vuit anys.
A finals del mes de maig, el claustre de la UVic-UCC va expressar el seu suport majoritari a Otero en el marc d'una sessió extraordinària, mentre que al juny el Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) va validar i oficialitzar-ne el nomenament. Iniciarà el seu mandat l'1 de setembre.
La trajectòria professional d'Otero a la institució s'ha estès durant diversos anys i ha exercit funcions en docència, recerca i gestió. Pel que fa al pla directiu que ha teixit pel seu mandat, aquest s'estructura en nou àmbits principals, amb una perspectiva temporal fins al 2030 centrada en la consolidació del model federatiu de la institució, l'enfortiment del compromís social i l'impuls del posicionament acadèmic i investigador.
"La nostra Universitat existeix per servir a la societat i ho farem formant persones capaces d'interpretar el món amb rigor, esperit crític i responsabilitat", ha dit la nova rectora de la UVic-UCC durant la celebració de la presa de possessió del càrrec, una cerimònia presidida per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat; i el president de la Fundació Universitària Balmes i alcalde de Vic, Albert Castells.
"Tenim les capacitats, les persones i el compromís per exercir un paper transformador"
"Avui és un dia molt important per la meva carrera acadèmica", ha dit la nova rectora de la UVic-UCC en el seu acte de possessió del càrrec, un "repte" que encara amb "il·lusió, respecte i profund sentit de servei". En el seu discurs, Otero ha destacat que "la institució forma part de la meva vida des de fa més de 20 anys" i ha assegurat que treballarà "per seguir fent avançar" la UVic-UCC.
En aquesta línia, ha subratllat que la institució ha "crescut en voluntat de servei públic i en la capacitat d'influir en les realitats socials" i ha reivindicat que "la nostra Universitat existeix per servir a la societat i ho farem formant persones capaces d'interpretar el món amb rigor, esperit crític i responsabilitat".
"La UVic-UCC té les capacitats, les persones i el compromís per exercir un paper transformador", ha insistit la nova rectora, apuntant que alguns dels punts centrals del seu programa seran continuar treballant en el paper de vertebració territorial que exerceix la Universitat, "d'aliat" del territori, el treball col·laboratiu amb el sistema universitari català, el caràcter de servei públic de la universitat, el compromís amb Europa i el món i amb tota la comunitat universitària.
"Ha estat una gran experiència professional i personal"
L'aventura de Josep Eladi Baños com a rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya va començar el 17 de desembre del 2018, quan la FUBalmes va nomenar-lo en el càrrec. Unes setmanes després, l'11 de gener del 2019, va prendre'n possessió.
En el seu discurs de comiat, Baños ha apuntat que, durant aquest període, ha conegut a cinc consellers amb competències en l'àmbit de les universitats, set directors general de la UVic-UCC i set presidents dels seus patronats i 12 degans. A tots ells els ha agraït la tasca i també ha destacat que han "actuat com un equip" amb tots els professionals que formen part de la institució.
Baños ha subratllat que, aquest curs, la Universitat ha assolit els més de 14.000 estudiants matriculats, la xifra més elevada de la història de la institució, i ha posat en valor que "la capacitat d'atracció de la UVic-UCC ha millorat de forma important" amb els temps. A més, el rector sortint ha remarcat el canvi reputacional que ha experimentat la Universitat.
S'ha acomiadat de la comunitat universitària explicant que el seu pas com a rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya "ha estat una gran experiència professional i personal" i ha tingut paraules d'agraïment pels vigatans i vigatanes "per la seva acollida": "Com es diu a Osona, a Vic costa entrar, però costa més sortir", ha conclòs Baños, a qui el públic del Paranimf ha regalat un llarg i emotiu aplaudiment.
L'inici d'una nova etapa a la UVic-UCC
"Els relleus institucionals són moments que ens conviden a reconèixer el llegat de qui ha liderat la institució fins al dia d'avui, i ens permet obrir una nova etapa carregada d'il·lusió, responsabilitat i noves oportunitats i reptes". Amb aquestes paraules ha iniciat el seu discurs la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que ha posat en valor la feina feta durant els darrers vuit anys del rector sortint, Josep Eladi Baños, de qui n'ha destacat "una visió molt clara del paper que ha de jugar la universitat del segle XXI". Al mateix temps, Montserrat ha donat la "benvinguda" a Marta Otero com a nova rectora de la UVic-UCC, de qui n'ha elogiat la trajectòria i l'ampli suport a la seva candidatura i projecte de futur.
Sobre la Universitat, la consellera n'ha destacat el compromís per "construir una societat encara més prepara, justa i competitiva": "La UVic-UCC ocupa un lloc molt especial dins del sistema universitari català: sou una universitat que va néixer de l'impuls del territori i que ha sabut convertir aquest origen en la seva principal fortalesa, amb un model propi basat en la proximitat, l'atenció personalitzada, en la recerca aplicada i una transferència de coneixement vinculades a les necessitats reals".
Al seu torn, l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha recordat que la presa de possessió d'un nou rector o rectora "representa un dels moments més importants de la vida d'una universitat" i ha subratllat que, avui, "la UVic inicia una nova etapa". En aquesta línia, ha destacat que la institució "és molt més que un centre d'ensenyament superior" i ha dit que "és un motor de coneixement, recerca, innovació i transformació social, una peça imprescindible pel territori".
El batlle vigatà ha agraït al rector sortint la seva tasca, "un mandat que ha coincidit amb moments especialment complexes com la pandèmia", ha recordat Castells, però també "una etapa de consolidació i creixement". L'alcalde de la capital d'Osona ha lloat la tasca de la Universitat i ha posat en valor que amb el lideratge de Baños, la institució s'ha "obert al món i ha augmentat i reforçat l'oferta acadèmica", entre altres aspectes.
Castells també ha dirigit unes paraules a la rectora entrant: "Assumir el rectorat és assumir el compromís de guiar una institució que forma persones, genera coneixement i contribueix al progrés de la societat". Tanmateix, el batlle vigatà ha afegit que "és una responsabilitat exigent, però també extraordinària" i ha destacat el "profund" coneixement d'Otero de la UVic-UCC. "Per Vic, la universitat és una de les seves grans fortaleses, forma part de la nostra identitat contemporània i ha contribuït en projectar la ciutat", ha conclòs Castells.
Des de la creació de la Universitat de Vic el 1997, han passat sis persones pel rectorat, amb esdeveniments destacats com la federació de l'any 2014 amb la Fundació Universitària del Bages, que va originar la UVic-UCC. Assumpta Fargas va ser la primera dona a ocupar la màxima responsabilitat a la institució.