Tona Avança i Junts per Catalunya concorreran plegats a les municipals del 2027: «És un acord natural»

Tona Avança s'incorpora a la disciplina de Junts per Catalunya i Josep Salom –exalcalde del municipi entre el 2007 i el 2019- serà el cap de llista de la formació per a les eleccions municipals del 2027.
Així ho han anunciat ambdues parts aquest dimecres en una roda de premsa que també ha comptat amb la presència del secretari general de Junts, Jordi Turull, que remarca que "no té cap sentit la fragmentació d'espais polítics que, de manera natural, haurien d'anar en una sola candidatura".
En aquesta línia, Turull apunta que l'entesa és "bona pel poble i pel país" i que l'objectiu de Junts per Catalunya és "apilar i no escampar": "Amb Tona Avança és més infinitament el que ens uneix que no pas el que ens separa". El secretari general de Junts també fa autocrítica i admet que, les eleccions municipals del 2023, "no van anar bé" a la formació que representa, ni tampoc la gestió dels resultats. En referència Tona Avança i a Josep Salom, explica que Junts ha fet un procés intern de debat la conclusió del qual ha estat l'acord anunciat aquest dimecres: "És bo pels ciutadans de Tona i pel país".
Per la seva banda, Josep Salom -alcalde de Tona durant 12 anys i candidat de Junts a les eleccions municipals del 2019- remarca que és un pacte "pensant en el bé del poble" i "el retrobament d'una partició que no s'hauria d'haver produït mai". D'aquesta manera, tornarà a ser el candidat del partit, que possiblement es presentarà als comicis sota les sigles Tona Avança-Compromís Municipal -marca municipalista de Junts-. En aquesta línia, Salom detalla que "ens sentim forts, compromesos, amb ganes i energia renovada" i insisteix en el fet que volen teixir "una candidatura oberta a tothom que comparteixi estima per Tona".
"Som una alternativa sòlida, rigorosa, seriosa, compromesa, de gent arrelada al poble i amb compromís municipal", manifesta Salom, afegint que la voluntat és "sumar esforços i buscar solucions als problemes i no problemes en les solucions". Entre les prioritats de la candidatura de Salom hi ha una millor atenció a la gent, la millora de serveis i equipaments, la seguretat, la promoció econòmica del municipi o facilitar l'accés a l'habitatge.
Salom, un històric de Tona
Josep Salom compta amb una llarga trajectòria política a Tona, municipi del qual va ser alcalde durant 12 anys -del 2007 al 2019- sota les sigles polítiques de Convergència i Unió (CiU). A les eleccions municipals del 2019, va presentar-se com a candidat a l'alcaldia de la mà de Junts per Catalunya i va guanyar els comicis, però un pacte entre Aixequem Tona i ERC van desbancar-lo del càrrec. L'any 2020 va renunciar a l'acte de regidor.
A les municipals del maig del 2023, Junts per Catalunya va decidir fer una nova llista a Tona, mentre que Josep Salom va teixir una candidatura independent, Tona Avança, vinculada a Ara Pacte Local.
Tona Avança va ser la llista més votada a les urnes i va obtenir sis regidors, mentre que Junts per Tona només va aconseguir un representant. En aquell context postelectoral, la regidora juntaire -que més tard s'incorporaria al govern municipal- va donar suport a un nou pacte entre Aixequem Tona i ERC que donaven l'alcaldia primer a Lluís Ges (Aixequem) i recentment a Judit Sardà (ERC). Després d'aquest episodi, Salom va criticar durament a Junts per haver possibilitat la investidura.
Ara, amb l'anunci d'aquest dimecres, l'històric exalcalde de Tona i Junts per Catalunya recusen les relacions que van troncar-se el 2023 i tornarà a encapçalar la llista del partit al municipi pel 2027.
L'executiva local de Junts per Tona dimiteix en bloc
Les primeres reaccions a l'acord han estat ràpides i contundents: Junts per Tona ha tirat pel dret i ha anunciat que trenquen les relacions amb Junts per Catalunya.
En un comunicat a les xarxes socials, han explicat que el partit els ha fet saber que no els donaran suport als comicis dels 2027 "apostant pel cap de llista de Tona Avança", en referència Salom: "El projecte de Tona Avança, així com la seva política i el seu cap de llista, no representen a Junts per Tona, ni per la política a aplicar ni per la manera de fer", diuen.
Per tot plegat, l'executiva local de Junts per Tona ha pres la decisió de dimitir en bloc i trencar amb el partit, encara que remarquen que continuaran "treballant per impulsar iniciatives que afavoreixin la unió i el consens del municipi" i que "mai" apostaran "per la divisió ni la crispació". També apunten que seran presents amb una llista pròpia a les eleccions municipals del pròxim any.
En aquesta línia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, explica el compte entre per les municipals ja ha començat i "s'han de prendre decisions". Al mateix temps, insisteix en el fet que "les portes continuen obertes i esperem que qui tingui dubtes s'hi pugui acabar sumant".