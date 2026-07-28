El ple de Vic desestima prohibir el burquini a les piscines municipals

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes d'agost ha tombat una moció presentada pel partit de Josep Anglada, Som Identitaris, per a prohibir el burquini a les piscines municipals del CEM Patí Vic i el Vic ETB.
El text exposa que "l'Ajuntament té la responsabilitat d'establir unes normes d'ús clares, objectives i iguals per a totes les persones usuàries" i insta al consistori a "definir de manera precisa quina és la vestimenta de bany admesa" apel·lant a "criteris de seguretat, higiene, salut pública i correcte funcionament del servei".
La moció pretén "la modificació de la normativa municipal vigent" de les piscines municipals "per tal d'eliminar l'autorització de protegir la igualtat entre homes i dones, i evitar la normalització institucional de símbols que representen la submissió femenina", en relació amb el burquini, un vestit de bany que cobreix el cos de la dona a excepció de la cara, les mans i els peus.
El text diu que el grup municipal de Som Identitaris constata que aquesta peça "és utilitzada com a roba de carrer i posteriorment empleat directament pel bany", una pràctica que segons els d'Anglada "afecta negativament el benestar del conjunt d'usuaris" del Patí i el Vic ETB. També apel·len a la seguretat: "Pot dificultar l'actuació dels socorristes en cas d'emergència".
La moció no ha prosperat. Junts, Ara Vic, ERC, CUP, PSC i Comuns l'han titllat de racista i hi han votat en contra, mentre que la regidora no adscrita Elisenda Carrera hi ha donat suport i exposa que cal revisar el reglament.
"És una moció discriminatòria"
Mentre que ERC no ha comentat la moció, els cupaires han volgut remarcar que aquesta "no va de roba" sinó que el text "és racista i feixista". Des del PSC recorden que, fa un any, ja es va portar a ple la prohibició del vel islàmic, una proposta que tampoc va prosperar: "El motiu del text és assenyalar un col·lectiu i buscar una limitació de drets".
Des de Vic En Comú Podem exposen que "en un estat de dret no podem prohibir tot allò que no ens agrada" i que el text proposat per SOMI "atempta contra drets fonamentals". Els comuns també titllen la moció de "discriminatòria".
Per la seva banda, la regidora no adscrita Elisenda Carrera ha votat a favor de la iniciativa dels d'Anglada. "Una piscina municipal té unes normes molt clares: higiene, seguretat i convivència", diu la regidora, tot afegint que "la vestimenta que s'hi fa servir ha de ser adequada per nedar, ha de permetre que els socorristes puguin intervenir ràpid si hi ha una emergència i ha de poder garantir que l'aigua es manté en condicions òptimes". Per tots aquests arguments, Carrera aposta per revisar el reglament de bany vigent apel·lant a criteris "d'higiene i seguretat".
Des d'Ara Vic apunten que, segons el marc legal català, "com a administració local no tenim competències per prohibir" el burquini, una afirmació a la qual també s'adscriuen des de Junts. El regidor d'Activitat Física i Esport, Eduard Comerma, recorda que el reglament de les piscines municipals va aprovar-se ara farà un any i que l'ús del burquini a la ciutat "no és una cosa nova": "Si tan greu és, ja s'hagués pogut comentar al seu moment".