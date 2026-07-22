Els comuns exigeixen al Govern que aclareixi el futur del CAP dels Caputxins de Vic

El grup parlamentari dels Comuns al Parlament de Catalunya ha registrat una bateria de preguntes a la cambra catalana perquè el Govern aclareixi el futur de l'assistència sanitària al barri dels Caputxins, així com la creació de la reclamada tercera Àrea Bàsica de Salut a Vic. Tot plegat, després que fa uns dies ERC Vic anunciava que havien obtingut el compromís de l'executiu del PSC per a mantenir l'activitat al CAP Vic Nord.
En aquesta línia, els Comuns valoren "positivament qualsevol anunci que suposi reforçar l'atenció primària a la ciutat", però recorden que "els compromisos polítics només són creïbles quan van acompanyats d'un calendari, un pressupost i dels corresponents acords administratius".
Bateria de preguntes al Parlament
Els Comuns han presentat una desena de preguntes al Parlament de Catalunya amb la finalitat que el Govern expliqui quan es crearà la tercera Àrea Bàsica de Salut a la capital d'Osona, que ja ha superat els 50.000 habitants. Al mateix temps, demanen que s'aclareixi quina dotació pressupostària s'hi destinaria, la cartera de serveis que s'hi mantindrien i la planificació respecte dels professionals que actualment treballen a l'Ambulatori -com es coneix popularment el CAP Vic Nord-.
El futur CAP del centre de Vic, per quan?
La bateria de preguntes dels Comuns també posa el focus en el "retard acumulat" en l'aprovació del conveni de cessió dels espais del futur CAP que s'ubicarà a l'antic solar del Mercat Municipal de Vic, al carrer Bisbe Morgades: "Més d'un any després, aquest conveni continua pendent d'aprovació malgrat que constitueix una peça clau per desplegar el nou model assistencial i recollia el compromís de mantenir l'assistència sociosanitària al barri dels Caputxins", diuen.
Al mateix temps, també sol·liciten la compareixença del gerent de CatSalut a la Catalunya Central al Parlament de Catalunya i al mateix Ajuntament de Vic perquè detalli quin és l'estat real del projecte, així com els terminis previstos, els recursos econòmics disponibles i les garanties perquè el barri dels Caputxins continuï disposant d'assistència sanitària.
Junts també colla
La setmana passada, diversos representants de Junts per Catalunya al Parlament, al Senat i al Congrés dels Diputats, van acompanyar l'alcalde de Vic, Albert Castells, per instar als governs català i espanyol a aclarir el futur del CAP Vic Nord i de l'edifici de la plaça Divina Pastora, propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Al mateix temps, el batlle vigatà va denunciar la contradicció entre l'acord anunciat per ERC Vic i el govern català amb i la informació que el govern municipal rep dels responsables territorials de la Generalitat: "Els serveis territorials mantenen que aquesta afirmació no és real, que l'abandonament de l'edifici que va iniciar ERC, l'ha heretat el PSC. La certesa ara com ara és que s'està construint un nou CAP al carrer Morgades i que es preveu el tancament de l'edifici dels Caputxins".