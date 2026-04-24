L'Ajuntament de Vic negocia amb Madrid per adquirir l'edifici del CAP dels Caputxins

Albert Castells ha anunciat que Madrid ha obert la porta a vendre l'edifici del CAP dels Caputxins. Actualment, el recinte és propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que al seu dia el va cedir al CatSalut. En declaracions a El 9 FM, el batlle vigatà detallava que, en aquests moments, l'Ajuntament està taxant l'edifici per accelerar les negociacions, però que treballarà perquè la ciutat "el tingui gratuït".
Al mateix temps, també va reconèixer que existeix interès de particulars per adquirir la construcció per convertir-la en una residència. Si els tempos es compleixen, l'edifici de la plaça Divina Pastora quedaria buit d'aquí a cinc o sis anys, quan el CAP Vic Nord es traslladi al Centre d'Atenció Primària que es construirà a l'antic solar del Mercat Municipal.
ERC, CUP i Vic En Comú Podem reclamen al govern vigatà "transparència" en tot aquest procés i manifesten el seu malestar després de conèixer que l'edifici de l'ambulatori podria convertir-se en una residència de titularitat "privada" amb "reserva de places públiques", tal com detallava Castells.
En un comunicat, republicans, cupaires i comuns reclamen a l'alcalde i a l'equip de govern que siguin clars i que expliquin el suposat interès d'uns particulars per a fer una residència, així com qui són aquestes persones físiques o jurídiques al capdavant de la proposta.
"Considerem que aquesta opacitat és inacceptable", diuen els tres partits en el text conjunt, i exigeixen que es convoqui una Junta de Portaveus extraordinària perquè el govern doni compte "dels contactes mantinguts, de l'estat de les negociacions amb l'Estat i de les opcions reals que s'estan valorant pel futur edifici".
Al mateix temps, ERC, CUP i VECP continuen reclamant que s'executi la consulta ciutadana proposada per la Plataforma CAP Caputxins sobre la continuïtat de l'equipament de la plaça Divina Pastora com a Centre d'Atenció Primària.
"El debat no és menor: quan una operació es presenta com a recuperació d'un patrimoni, però acaba habilitant un ús amb rendiment privat, la frontera entre l'interès general i el particular es torna difusa", diuen en el comunicat, tot afegint que "el patrimoni col·lectiu i el futur dels serveis públics de salut de la ciutat demanen criteris clars i traçabilitat en la presa de decisions, especialment quan hi intervenen recursos de tothom".