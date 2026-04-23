Sant Jordi 2026 a Vic: molt més que llibres i roses

A Vic, i arreu del país, Sant Jordi va molt més enllà dels llibres i les roses, i es converteix en una jornada de reivindicació de la cultura i la llengua catalana, i és un dia en el qual entitats diverses surten al carrer per acostar-se a la ciutadania i explicar els seus projectes. També és una diada per donar (més) visibilitat a lluites diverses.
A la capital d'Osona, aquest Sant Jordi aplega un centenar de parades de roses, llibres i entitats per tota la ciutat, i amb especial bullici a la plaça Major, epicentre de la celebració. Precisament, al sorral d'aquest emblemàtic emplaçament ja hi ha instal·lat el castell que servirà d'escenari de la representació de la Llegenda de Sant Jordi, un dels moments àlgids del 23 d'abril a Vic. Un castell, per cert, a on mestres i professors han aprofitat el benentès per explicar la seva particular i reivindicativa llegenda de Sant Jordi, protagonitzada pel "drac Niubó i la princesa Educació".
Des de primera hora del matí, la plaça Major de Vic és un anar i venir de persones -molts infants i joves dels centres educatius de la ciutat- que xafardegen llibres, passegen roses i aprofiten per a conèixer i conversar amb les entitats de la ciutat. Si bé són moltes les persones que treballen i fins a la tarda no podran gaudir de la diada, moltes d'altres han matinat per a donar un vol per la capital d'Osona.
El 23 d'abril s'ha aixecat un xic ennuvolat a la ciutat, però a poc a poc, el sol ha anat guanyant terreny -si més no, a estones-. I des de bon matí, a Vic també ja hi ha autors i autores de llibres signant exemplars, i els llibreters i llibreteres van de bòlit recomanant lectures. L'ambient és gal·la.
Amb l'arribada del migdia, els budells comencen a roncar i, després de devorar cultura i festivitat, són molts els que comencen a desfilar a preparar el dinar. La majoria, però, asseguren que a la tarda tornaran: "Quan la canalla surti de l'escola tornarem a plaça a triar algun conte i a veure la Llegenda", explica la Maite a Osona.com.
Per cert, atents pares i mares: enguany, el drac de la ciutat de Vic –que estrena caps!-, s'amagarà a l'església de la Pietat. Tots els nens i nenes que vulguin conèixer el seu cau, poden acostar-se al temple a descobrir el seu amagatall.
Més enllà d'entretenir-se a les paradetes de llibres i roses que hi ha repartides per tota la ciutat, el Sant Jordi a Vic ofereix propostes diverses com la ballada de sardanes a la rambla del Passeig, l'exposició de rams de roses –i portes obertes- a l'Ajuntament, un taller de castells amb els Sagals d'Osona o un petit concert de cançons catalanes, entre altres activitats.